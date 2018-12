Brusel hledá cestu, jak spravedlivě podpořit zemědělství

Vyjednavači členských zemí Evropské unie a Evropského parlamentu (EP) se stále nemohou shodnout na finální podobě pravidel, která mají zajistit spravedlivější nakládání s malými a středními zemědělci ze strany jejich větších obchodních partnerů, třeba velkých obchodních řetězců. Novinářům to po jednání ministrů zemědělství bloku řekla rakouská ministryně pro udržitelný rozvoj a turistiku Elisabeth Köstingerová.

"Chceme pro rodinné a malé farmy spravedlivý systém. Farmáři by měli být oceněni za kvalitní produkci a měli by mít přiměřený životní standard," upozornila zástupkyně končícího rakouského předsednictví unie. Podle ní je načase, aby farmáři v EU podobnou ochranu získali.

Sporným bodem zůstává, jak velké podniky budou pod budoucí směrnici spadat. Rakušané navrhují jako hranici maximální obrat 300 milionů eur (7,7 miliardy korun), europarlament předpokládá vyšší hranici, a to na půl miliardě eur.

"My se chceme soustředit skutečně na malé farmáře. Nemá to být o firmách, které mají tržby v miliardách (eur), ale o malých, rodinných farmách," vysvětila Rakušanka. Například Česko by si přálo pro všechny zemědělské firmy stejnou ochranu, bez ohledu na jejich velikost.

Komisař pro zemědělství Phil Hogan novináře upozornil, že návrh Evropské komise (EK) se týká 97 procent farem v unii a čtvrtiny celkové zemědělské produkce v EU. Návrh z letošního dubna například předpokládá zákaz opožděných plateb za potraviny podléhající rychlé zkáze, rušení objednávek na poslední chvíli, jednostranné či retroaktivní změny smluvních podmínek a nucení dodavatelů, aby platili za znehodnocené produkty.

Jiné postupy, třeba vracení neprodaných potravin, mají být možné jen tehdy, pokud se na tom obě strany za rovných podmínek domluví.

Další, v pořadí už šestá, schůzka vyjednávacích týmů unijních institucí je podle rakouské ministryně naplánovaná na středu odpoledne. Rakušané doufají, že věc se s europarlamentem podaří uzavřít ještě před koncem roku.

Ministři zemědělství diskutovali také o návrzích Evropské komise týkajících se nové podoby společné zemědělské politiky v příštím víceletém finančním rámci po roce 2020.