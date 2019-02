Chorvatsko hledá strategického partnera pro Croatia Airlines

Nepřízeň počasí

Potíže se sněhem má i letiště. Některé lety odklání do Brna

Aktualizováno 03.02. 15:09Od nedělního rána bylo z pražského letiště v Ruzyni odkloněno kvůli sněhové nadílce sedm letů, a to do Vídně a do Brna. Některé spoje se již do Prahy vrátily. více