Čína a Británie chtějí jednat o volném obchodu

Spojené království se dohodlo s Čínou, že po svém odchodu z Evropské unie bude usilovat o vzájemný volný obchod. Po rozhovorech s britským ministrem pro mezinárodní obchod Liamem Foxem to oznámilo čínské ministerstvo obchodu.

Londýn s nadcházejícím odchodem z evropského bloku vysílá podle agentury Reuters čínským společnostem jasné signály, že je plně otevřen pro volné obchodování. V červenci takovouto možnost Británie Číně nabídla.

Fox v pátek v Pekingu jednal se svým čínským protějškem Čung Šanem a čínské ministerstvo obchodu nyní v prohlášení sdělilo, že ministři spolu diskutovali o vzájemné podpoře investic a rozvoji sektoru služeb.

Londýn od referenda z roku 2016, kdy se Británie rozhodla opustit EU, stupňuje diplomatické úsilí, aby se mu podařilo nahradit novými obchodními smlouvami ty stávající uzavřené Bruselem. Formální rozhovory ale Británie může zahájit s dalšími zeměmi až poté, co formálně opustí unii. To se stane 29. března 2019. Reuters poznamenal, že dojednání dohod o volném obchodu obvykle trvá několik let.