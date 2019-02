Coca-Cola se pochlubila ziskem, její akcie přesto oslabily

Americký nápojový gigant Coca-Cola vykázal v závěrečném čtvrtletí loňského roku čistý zisk 870 milionů dolarů (19,9 miliardy korun). Ve stejném období předchozího roku byla firma kvůli daňové reformě ve ztrátě 2,75 miliardy dolarů. Její akcie v reakci na oznámení přesto oslabily, solidní výkon ve čtvrtém čtvrtletí totiž zastínil výhled na letošní rok.

Coca-Cola čeká v letošním roce zisk na akcii mezi 2,06 a 2,10 dolaru, což je výrazně méně než 2,23 USD, jak odhadovali analytici. Jedním z důvodů je silný dolar.

Tržby ve čtvrtém kvartálu klesly o šest procent na 7,1 miliardy dolarů (162,1 miliardy korun). To nicméně souviselo s prodejem stáčíren a negativním vlivem směnných kurzů. Bez započtení těchto vlivů by tržby podle firmy naopak o pět procent stouply. Společnost těží z vyšších cen a z rostoucího zájmu spotřebitelů o nízkokalorické nápoje typu Coca-Cola Zero Sugar.

O celé procento se snížil objem prodeje v Severní Americe. O tři procenta vyšší byly ale tržby z prodeje čaje a kávy, a to díky novým produktům uvedeným na trh v Japonsku a Číně. O jedno procento více se prodalo balené vody a nápojů pro sportovce.

Prodejci balených nápojů čelí růstu nákladů a nedostatku řidičů nákladních aut, což vede ke snižování marží, uvedla agentura Reuters.