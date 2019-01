CS SOFT dodal ATM systém pro nově otevřené letiště v Timně

V pondělí 21. ledna bylo za přítomnosti izraelského premiéra Benjamina Netanjahua slavnostně otevřeno nové letiště v Ramon Airport Timně na jihu Izraele. Jmenuje se podle prvního izraelského kosmonauta Ilana Ramona, který v roce 2003 tragicky zahynul při havárii raketoplánu Columbia. ATM systém, který zajišťuje řízení letového provozu, pro letiště dodala česká společnost CS SOFT. Hodnotu zakázky, na jejíž realizaci pracoval CS SOFT dva roky, nelze vzhledem ke smluvním podmínkám zveřejnit.

"S Izraelem máme velmi dobré vztahy a jsem rád, že se nám podařilo tuto významnou zakázku získat a úspěšně zrealizovat. Jde o další důležitý krok v naší strategii. Postupně se chceme stále více orientovat na export našich služeb a do pěti let mít polovinu příjmů z prodejů do světa. Firma chce každý rok zvyšovat podíl zahraničních tržeb o deset procent," říká Ivan Camrda, zakladatel a výkonný ředitel společnosti CS SOFT.

V Izraeli již CS SOFT v minulosti ATM systém implementoval, v roce 2015 na letišti v jihoizraelském Eilatu. Letiště, které se nachází poblíž centra tohoto resortu na břehu Rudého moře, však již nestačí kapacitně. Proto se IAA (Izraelská autorita letišť) rozhodla pro vybudování nového letiště v Timně, ležící 19 kilometrů severně od Eilatu. Zakázku na ATM systém získal v roce 2017 právě CS SOFT.

"Šlo hned z několika důvodů o unikátní projekt, který prověřil schopnosti našich architektů a softwarových inženýrů. ATM systém se částečně přesunul z letiště v Eilatu do Timny, zároveň ale bude po přechodnou dobu obsluhovat obě letiště. Šlo tedy o kombinaci přesunu zařízení i softwarového vybavení spolu s dalším vývojem a implementací na novém letišti," popisuje dva roky trvající proces Tomáš Richtr, vedoucí týmu projektových manažerů společnosti CS SOFT.

Specialisté firmy CS SOFT se museli vypořádat ještě s jednou zvláštností. Nedaleko letiště v Timně je hranice Jordánska a tamní mezinárodní letiště ve městě Akaba. Protože vztahy obou zemí jsou napjaté, jordánské řízení letového provozu nepředává do Timny žádné informace.

Bylo tudíž potřeba zabezpečit řízení letového provozu na izraelském letišti tak, aby blízkost druhého letiště nekomplikovala provoz a vždy se podařilo bezpečně sledovat letouny, které směřují do Timny.

Nové letiště, jehož vybudování přišlo Izrael na 500 milionů amerických dolarů, je zatím ve zkušebním provozu. Postupně se na něj přesune kompletní provoz z Eilatu a tamní dosluhující letiště bude uzavřeno. Izrael si od nového letiště, na jehož přistávací dráhu mohou dosednout i širokotrupá velkokapacitní letadla, slibuje posílení turistického ruchu v této oblasti. Zároveň ale bude letiště plnit strategickou roli pro případné potíže s přistáváním na letišti v Tel Avivu.

CS SOFT je softwarová firma zaměřená na vývoj nejmodernějších ATM systémů a řešení pro letectví. Kromě vlastních systémů pro řízení letového provozu vyvíjí a provozuje též ATC simulátory, na nichž se školí budoucí řídící letového provozu. Klíčovým tuzemským zákazníkem společnosti je Řízení letového provozu ČR v Jenči. Produkty a řešení společnosti CS SOFT jsou v provozu na řadě civilních i vojenských letišť na čtyřech kontinentech.

Od roku 2017 je CS SOFT, který v minulém roce oslavil 30 let od svého založení, součástí průmyslové skupiny CZECHOSLOVAK GROUP a její v minulém roce založené divize CSG Aerospace.