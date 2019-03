Cukrář Pietro Ferrero věděl jak využít skromné příděly kakaa

Jméno italského cukráře Pietra Ferrera, který zemřel 2. března 1949 ve věku pouhých 50 let na infarkt, dnes nese jeden z největších světových výrobců sladkostí. Předchůdcem koncernu, který vyrábí pomazánku Nutella, čokoládové vajíčko s překvapením Kinder Surprise, bonbony Mon Chéri nebo osvěžující pastilky Tic Tac, byla malá cukrárna v městečku Alba nedaleko Turína. Ferrero si jí otevřel v roce 1942 poté, co neuspěl s podobným podnikem právě v Turíně.

Uprostřed druhé světové války to neměli cukráři jednoduché, nedostatek surovin jako cukr nebo čokoláda jejich podnikání velmi omezoval. O moc lépe nebylo ani po válce, a tak Pietro Ferrero dostal nápad, jak lépe využít skromné příděly kakaa. Navázal na recept, který se v Itálii objevil už za kontinentální blokády během napoleonských válek - kakaový prášek smíchal s drcenými lískovými oříšky, na které byl okolní kraj bohatý, až vznikla tuhá pasta, tradičně zvaná gianduia.

Výrobek, který stál pětinu toho co čokoláda, se rychle rozšířil a dílna nestíhala vyrábět. Společnost, zapsaná do rejstříku v květnu 1946, proto vystavěla novou továrnu, kde brzy našly práci desítky dělníků. A Pietro Ferrero neúnavně rozvážel svou specialitu ve Fiatu Topolinu zákazníkům až do osudného 2. března 1949. Vedení firmy poté převzala jeho manželka Piera a bratr Giovanni a po nich další členové rodiny, kteří z ní postupně vybudovali jednoho z největších světových gigantů ve výrobě sladkostí.