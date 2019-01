Desetitisíce Čechů v obavách z tvrdého brexitu

Takzvaný tvrdý brexit by měl výrazný vliv na všechny sektory britské ekonomiky a potenciálně by vystoupení Británie z Evropské unie bez rámcové smlouvy mohlo mít dopad až na 40 tisíc Čechů pracujících v této zemi. ČTK to řekl prezident asociace center sdílených služeb ABSL Jonathan Appleton. Ovlivněno by podle něj bylo i 8 tisíc britských občanů zaměstnaných v Česku. Britský parlament v úterý odmítl dohodu o brexitu, kterou s EU vyjednala premiérka Theresa Mayová.

Mezi členy asociace ABSL patří společnosti, které v ČR provozují centra sdílených podnikových služeb, působí v oblasti outsourcingu podnikových procesů či informačních technologií. V Česku funguje přes 150 těchto center, která centrálně přebírají některé činnosti mateřských firem. Jde třeba o účetnictví, IT, nákup a lidské zdroje.

Podle Appletona ABSL velmi vítá nabídku učiněnou českou vládou ohledně podpory práv Britů pracujících v ČR a podporuje potřebu reciproční dohody na ochranu Čechů, kteří se rozhodli budovat svou kariéru a žít ve Velké Británii. Dopady tvrdého brexitu by se podle něj projevily nejdříve v transportu a logistice a v obchodě. "Doufáme, že se všem potenciálně riskantním, ba dokonce katastrofickým důsledkům bude možné vyhnout, a že v následujících týdnech bude dosaženo jemnějších rezolucí," dodal.

O zrychleném schvalování vládního návrhu zákona, který má zajistit ochranu Britů žijících v Česku v případě odchodu Velké Británie z EU bez dohody, bude ve čtvrtek dopoledne na ministerstvu vnitra jednat vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD) se zástupci všech sněmovních stran. Část z nich před schůzkou uvedla, že vládní návrh podpoří. Přejí si, aby podobná pravidla pro Čechy žijící v Británii přijali tamní zákonodárci.

Tomáš Surka z personálně-poradenské společnosti Devire upozornil na to, že nejhorší scénáře v případě tvrdého brexitu mluví až o ztrátě 50 tisíc míst v Česku. Brexit může mít podle něj špatný vliv na profese ve firmách, které exportují do Velké Británie.