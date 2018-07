Dojde v německých supermarketech pivo? Pivovary nemají lahve

Velká vedra přináší v Německu nečekané problémy tamním pivovarům. Těm totiž dochází lahve, a žádají tak po zákaznicích, aby ty prázdné neshromažďovali doma a co nejrychleji vraceli zpátky do oběhu. Informoval o tom server The Telegraph.

"Potřebujeme vaši pomoc! Skvělé počasí + skvělé pivo = velká žízeň. Háček je ale v tom, že i když pravidelně kupujeme nové láhve, tak nám přesto teď dochází. Takže předtím, než se vydáte na dovolenou, prosím vraťte prázdné láhve Moritz Fiege zpátky do vašeho místního obchodu," vyzýval na Facebooku své zákazníky pivovar Moritz Fiege z Bochumi.

Tenhle pivovar není jediný, který se v Německu potýká s problémem v podobě nedostatku lahví. V zemi našeho západního souseda jsou "lahváče" velmi populární a stejně jako u nás i Němci vrací prázdné lahve do supermarketů, kde za ně dostanou vratnou kauci (zhruba 15 centů).

Lahve jsou poté vráceny pivovarům, které je znovu použijí, aniž se museli zaobírat jejich tříděním a zpracováním. Momentálně ale poptávka po pivu převyšuje tempo vracení lahví, a pivovary tak pomalu nemají do čeho své pivo plnit.

Němci jsou na letní období ohledně pozdějšího vracení lahví zvyklí, letos je ale problém poněkud vygradoval, jak potvrdil mluvčí Německé asociace pivovarů Marc-Oliver Huhnholz.

Pivovar Veltins, jeden z největších v zemi, prostřednictvím svého mluvčího sdělil, že společnost si už objednala tisíce lahví navíc, jejich dodání ale nějaký čas zabere. Malé pivovary si navíc nemohou luxus v podobě mimořádných objednávek dovolit.

Stejný problém už Německo řešilo v roce 2012. Tehdy dokonce slavný mnichovský pivovar Hofbräuhaus zašel v úsporných opatřeních tak daleko, že prodával své pivo pouze výměnou za prázdné lahve.