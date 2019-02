ECB otestuje dobu přežití bank při masivních výběrech vkladů

Evropská centrální banka uskuteční u zhruba sto bank eurozóny zátěžové testy, které by měly zjistit, jak dlouho by bankám trvalo, než by zkracovaly v případě, že by klienti přistoupili k masivnímu vybírání svých vkladů. Výsledky testů nemají přímo určit kolik kapitálu a hotovosti musí každá banka držet, měly by však odhalit slabá místa. Informoval o tom ECB.

V příštích čtyřech měsících bude ECB napodobovat nepříznivé a extrémní hypotetické šoky, při kterých by banky mohly čelit zvýšenému odlivu hotovosti, aby tak určili, jak dlouhé by mohlo být "období přežití" banky. To znamená, kolik dní by banka mohla pokračovat v činnosti za využití hotovosti, kterou má k dispozici, a bankovních záruk bez přístupu na finanční trhy.

Výsledky testů by měly být zveřejněné v druhé polovině roku. Budou vycházet z údajů od bank na konci loňského roku. Nebudou brát v úvahu možné změny měnové politiky. Zaměří se na situaci jednotlivých bank a ne na situaci, kdy by se bankovní průmysl jako celek dostal do tlaku kvůli makroekonomické nebo geopolitické krizi, napsala agentura Reuters.