Ekonom: Trump přišel na chuť hrozbám, má pocit, že se mu daří

Spojené státy uvalily začátkem června clo na dovoz ocele a hliníku z EU. Donald Trump hrozí rozšířením cel i na dovoz automobilů a automobilových součástek z EU. O jak zásadní problém se jedná a dotkne se případné zavedení cel na automobily také České republiky? V rozhovoru pro on-line deník TÝDEN.CZ na tyto otázky odpovídá hlavní ekonom společnosti Cyrrus Lukáš Kovanda.

Jak hodnotíte obchodní válku mezi USA a EU?

Zatím válka neprobíhá nicméně hrozba je stále akutní. Donald Trump stále hrozí všude okolo tím, že bude zavádět cla. K určitému zklidnění celé situace proběhla o prázdninách schůzka mezi Trumpem a Junckerem, ale teprve se uvidí, jaké budou opravdové důsledky. Stále je možné, a dokonce poměrně pravděpodobné, že Donald Trump zavede cla například na dovoz automobilů, což samozřejmě bude cílit zejména na německé automobilky, protože v nich spatřuje hlavní konkurenci americkým automobilkám.

O jak velký problém se jedná?

Já bych ten problém z hlediska České republiky nepřeceňoval. My jsme z Česka v loňském roce do USA vyvezli necelých 40 kusů automobilů, což znamená, že je to zcela zanedbatelný vývoz. Z hlediska subdodavatelů to může ale znamenat větší problém, to je pravda. Ti totiž dodávají například automobilové součástky do Německa. Dále to může poškodit českou ekonomiku v tom smyslu, že dojde k utlumení světového obchodu, ke zhoršení ekonomické nálady ve světě, a to by samozřejmě mělo na naši republiku dopad nejen v oblasti automobilového průmyslu, ale i obecně, protože je na zahraničním obchodě a na zdraví globální ekonomiky vysoce závislá.

Komu může tato obchodní válka nejvíce uškodit?

Nakonec by uškodila všem, ale v souvislosti s těmi automobilovými cly by to specificky poškodilo zejména Německo, ale také překvapivě Slovensko.

Proč podle vás Trump zaujal takové negativní stanovisko vůči EU?

Americký prezident přišel v průběhu letošního roku na chuť různým hrozbám, a i ke skutečné realizaci zvyšování cel. Líbí se mu to, má pocit, že se mu daří.

A daří se mu?

Když se podíváme například na výkonnost akciových trhů ve Spojených státech, tak tyto trhy jsou na tom poměrně dobře, stejně tak popularita Donalda Trumpa je dnes tam, kde byla ve stejné době vládnutí popularita Baracka Obamy. Ano, sice má mírně sestupný trend, ale to opravu jen nepatrně. A to všechno bere Trump jako indikátor úspěšné politiky. Jen se podívejme na to, jak se mu daří přimět například i Mexiko k tomu, aby přistoupilo na jeho podmínky ohledně úmluvy Severoamerické zóny volného obchodu. Také se zdá, že k tomu přiměje i Kanadu. Rovněž poměrně dost znervózňuje i Čínu - to všechno Trump vnímá jako znak svého úspěchu. Proto je velmi pravděpodobné, že i nadále bude pokračovat v těch svých siláckých výrocích a razantních činech.

Co by se muselo stát, aby hrozba obchodní války skončila?

Myslím, že se to bude odvíjet od výsledků podzimních voleb v USA. Sice se nejedná o prezidentské volby, ale ukáže se, jestli se nálada voličů změnila a zda jsou stále nakloněni Republikánské straně, anebo se spíš kloní k demokratům. Myslím si, že kdyby republikáni dostali výprask, tak by to byl poměrně jasný vzkaz pro Donalda Trumpa, že jeho politika je špatná a jsem si jistý, že by tu svou rétoriku zmírnil. Ale jak jsem říkal, zatím k tomu nemá důvod, vypadá to, že je úspěšná.