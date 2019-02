Evropská unie zavede kvóty na dovoz oceli

Evropská unie od soboty zavede kvóty na dovoz oceli. EU to oznámila ve svém oficiálním věstníku. Zavedení kvót, které je reakcí na obavy z růstu importu v důsledku amerických cel na ocel, v polovině ledna schválily členské země EU. Dovoz oceli do EU bude podléhat kvótám do konce června 2021.

Opatření se týká 26 produktových kategorií. Jakmile budou kvóty pro jednotlivé kategorie naplněny, začne se na dovoz uplatňovat clo 25 procent, uvedla agentura Reuters.

Evropské sdružení výrobců oceli Eurofer zavedení kvót vítá, Evropské sdružení výrobců automobilů (ACEA) ho ale označilo za protekcionistické opatření.

Ve Spojených státech loni v březnu vstoupila v platnost nová cla na dovoz oceli ve výši 25 procent a na dovoz hliníku ve výši deseti procent. To vyvolalo obavy, že zahraniční výrobci oceli se budou snažit přesměrovat svůj export do EU.

Evropská komise, která situaci na trhu s ocelí prošetřila, uvedla, že dovoz oceli do Evropské unie od loňského března výrazně vzrostl. Mezi hlavní vývozce oceli do EU patří Čína, Indie, Rusko, Jižní Korea, Turecko a Ukrajina.

Nová americká cla na dovoz oceli a hliníku v loňském roce vzbudila nelibost u obchodních partnerů Spojených států. Evropská unie měla z placení těchto poplatků prozatímní výjimku, která ale koncem května vypršela. EU proto loni v červnu začala uplatňovat odvetná cla na různé produkty z USA. Podobným způsobem na americká cla reagovali také další významní obchodní partneři USA.