Gazprom zvýšil svůj podíl na evropském trhu

Ruský plynárenský gigant Gazprom loni zvýšil svůj podíl na evropském trhu s plynem na rekordních 36,7 procenta z předloňských 34,7 procenta. Uvedl to podle agentury Reuters jeden z manažerů podniku Oleg Aksjutin na úterní prezentaci pro investory. Gazprom je klíčovým dodavatelem plynu pro řadu evropských zemí, včetně České republiky.

Gazpromu se v poslední době daří zvyšovat podíl na evropském trhu navzdory snaze Evropské unie o snížení závislosti na ruském plynu. Dodávky ruského plynu se výrazně zpolitizovaly po ruské anexi Krymu a vypuknutí povstání proruských separatistů na východě Ukrajiny.

Šéfka exportní divize Gazpromu Jelena Burmistrovová dnes uvedla, že ruský podnik hodlá v příštích letech svůj tržní podíl v Evropě udržovat minimálně na 35 procentech. "V rámci naší exportní strategie považuji za hlavní priority pro evropské trhy udržení a možná i mírné zvýšení našeho podílu," dodala.

Gazprom v Evropě čelí ostré konkurenci ze strany jiných zdrojů energie a námořních dodávek zkapalněného zemního plynu (LNG), mimo jiné ze Spojených států. Evropa se stala největším kupcem amerického LNG poté, co se jeho dodávky na tento kontinent během zimy téměř zpětinásobily, napsala agentura Reuters. Burmistrovová nicméně odmítla, že by LNG z USA ohrožoval dominantní postavení Gazpromu v Evropě.

Průměrná cena plynu Gazpromu vyváženého do Evropy v loňském roce činila 245,5 dolaru (zhruba 5500 korun) za tisíc metrů krychlových. Firma podle prezentace předpokládá, že v letošním roce bude cena činit 230 až 250 dolarů za tisíc metrů krychlových.

Gazprom disponuje největšími zásobami zemního plynu na světě a má monopol na vývoz této strategicky důležité suroviny z Ruska prostřednictvím plynovodů. Aksjutin rovněž uvedl, že podíl Gazpromu na dovozu plynu do Číny by se do roku 2035 mohl vyšplhat na 25 procent. Gazprom plánuje koncem letošního roku zahájit dodávky plynu do Číny prostřednictvím nového plynovodu Síla Sibiře.

Kapacita tohoto plynovodu by měla dosáhnout 38 miliard metrů krychlových plynu ročně. Čína by se tak mohla stát druhým největším trhem Gazpromu po Německu, kam loni Gazprom prodal rekordních 53,4 miliardy metrů krychlových plynu.