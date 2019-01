HDP Německa loni vzrostl o 1,5 procenta, nejpomaleji za pět let

Hrubý domácí produkt (HDP) Německa se loni zvýšil o 1,5 procenta, což je nejpomalejší tempo růstu za posledních pět let. Vyplývá to z předběžných údajů, které zveřejnil spolkový statistický úřad. Předloni růst činil 2,2 procenta. Předběžné údaje podle statistiků naznačují, že německá ekonomika se ve čtvrtém čtvrtletí vrátila k růstu po mírném poklesu ve třetím kvartálu, a vyhnula se tak hospodářské recesi.

Německé hospodářství se v poslední době potýká s negativními důsledky slábnoucího růstu globální ekonomiky, sporů v mezinárodních obchodních vztazích a nejistoty kolem připravovaného odchodu Británie z Evropské unie.

Německo však loni zažilo už devátý rok hospodářského růstu za sebou. Ministerstvo hospodářství dnes navíc uvedlo, že růst by měl pokračovat i začátkem letošního roku.

Za hospodářským růstem v loňském roce podle statistického úřadu stála zejména domácí spotřeba. Zahraniční obchod měl na ekonomiku naopak mírně negativní dopad, protože dovoz rostl rychlejším tempem než vývoz.

Statistický úřad neposkytl žádná konkrétní čísla o vývoji ekonomiky v samotném čtvrtém čtvrtletí. Uvedl nicméně, že HDP podle jeho předpokladů mírně vzrostl oproti předchozím třem měsícům. Ve třetím čtvrtletí se HDP o 0,2 procenta snížil.

Podle serveru BBC se objevily obavy, že by německá ekonomika mohla vykázat pokles i ve čtvrtém kvartálu. Dostala by se tak do recese, která se obvykle definuje jako alespoň dvě čtvrtletí hospodářského poklesu za sebou. Výpočty ekonomů ale nyní podle BBC naznačují, že HDP ve čtvrtém čtvrtletí vzrostl asi o 0,2 procenta.

Spotřebitelské výdaje v Německu těží z příznivých podmínek na trhu práce. Míra nezaměstnanosti v prosinci zůstala na pěti procentech, což je nejnižší úroveň od znovusjednocení země v roce 1990.

"Silný trh práce s rostoucí zaměstnaností a solidním zvyšováním mezd pomůže udržet soukromou spotřebu na pozici hlavního pilíře hospodářského růstu," uvedl šéf ekonomického institutu DIW Marcel Fratzscher. "Největšími riziky pro ekonomiku jsou pravděpodobně obchodní spory a nejistota kolem recese v USA v příštích dvou letech," dodal.

Německá ekonomika je největší v Evropě a je na ní závislá i řada českých podniků.