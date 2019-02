Huawei otevře svou první vlajkovou prodejnu v Evropě

Čínský výrobce telekomunikačních zařízení Huawei hodlá v létě ve Vídni otevřít svou první vlajkovou prodejnu chytrých telefonů v Evropě. Huawei má podle svých údajů na rakouském trhu se smarthpony podíl kolem 28 procent, napsala agentura Reuters.

"První evropský Huawei Flagship Store (vlajkový obchod) bude otevřen ve Vídni. Je to významný strategický krok pro značku Huawei," uvedla společnost v nedávné tiskové zprávě.

Firma Huawei je nyní v centru pozornosti kvůli obviněním ze strany Spojených států, že její zařízení pro telekomunikační sítě by mohla čínská vláda využívat ke špionáži. Washington se snaží přimět své spojence, aby technologie Huawei ve své telekomunikační infrastruktuře nepoužívali.

Huawei obvinění ohledně špionáže odmítá. Viceprezident společnosti pro podnikovou komunikaci Joe Kelly na čtvrteční tiskové konferenci ve Vídni uvedl, že firma nikdy nebyla žádnou vládou ani žádným úřadem požádána o cokoli, co by ohrozilo bezpečnost sítí jejích zákazníků. "Pokud o to někdy budeme požádáni, odmítneme," dodal. Šéf rakouských aktivit firmy Pchan Jao prohlásil, že Huawei je připravena pomoci rakouským operátorům při výstavbě mobilních sítí páté generace (5G).