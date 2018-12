Investoři hodnotí vyhlídky světové ekonomiky nejhůře za deset let

Investoři hodnotí vyhlídky světové ekonomiky nejpesimističtěji za posledních deset let. Vyplývá to z prosincového průzkumu mezi manažery investičních fondů, jehož výsledky zveřejnila společnost Bank of America Merrill Lynch.

Zpomalení růstu globální ekonomiky očekává v příštích 12 měsících podle průzkumu zhruba 53 procent investorů, což představuje nejhorší výhled od října 2008. Globální hospodářskou recesi nicméně v příštím roce předpovídá pouze devět procent investorů ve srovnání s 11 procenty v listopadovém průzkumu.

Investoři podle prosincového průzkumu přesouvali své peníze do dluhopisů, které jsou často považovány za bezpečné útočiště v období politické a ekonomické nejistoty. Omezovali naopak investice na akciových trzích ve Spojených státech a v Evropě.

Mezinárodní měnový fond (MMF) v říjnu snížil odhad růstu světové ekonomiky na letošní i příští rok a varoval před hrozbou eskalace sporů v mezinárodním obchodě. Fond nyní předpokládá, že tempo růstu světové ekonomiky bude letos i příští rok činit 3,7 procenta. Stejným tempem rostla globální ekonomika také loni.