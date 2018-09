Krize Britům škodí. Vydělávají o tři procenta méně než předtím

Britští zaměstnanci vydělávají po krizi o tři procenta méně, roční rozdíl činí 800 liber (23 tisíc korun) zjistila studie, kterou respektovanému Institutu pro rozpočtová studia (IFS) zadala BBC. Nejpostiženější skupinou jsou lidé mezi 30 a 39 lety, jejich příjmy klesly ve srovnání s jejich vrstevníky před rokem 2008 o 2100 liber (zhruba 60 tisíc korun), tedy dokonce o 7,2 procenta.

U dvacátníků se mzdy ve srovnání se situací před deseti lety propadly o pět procent, naopak lidé starší 60 let pobírají jen o 0,7 procenta méně.

"Průměrné příjmy třicetiletých a dvacetiletých se bezprostředně po recesi propadly obzvlášť prudce, možná proto, že zaměstnavatelé byli schopni snížit nástupní mzdy více než mzdy těch, kteří u nich už pracovali," uvedl ředitel IFS Paul Johnson. I když této věkové skupině příjmy v posledních letech stouply, "nebylo to dost na to, aby dorovnaly počáteční ztráty," dodal Johnson.

Mnohem lépe se s následky krize v průměru vyrovnávali penzisté. Nejen, že jsou méně závislí na mzdách, ale dostali se jim i pomoci britské vlády.

Průměrná měsíční mzda v Británii dosahovala v roce 2008 výše 24 100 liber, v roce 2017 už to bylo jen 23 300 liber. Podle analýzy IFS by lidé, pokud by pokračoval růstový trend let 1998 až 2008, měli vydělávat o 3500 liber, tedy o 15 procent více, než v průměru pobírají dnes.