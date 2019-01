Le Maire: Veto fúze Siemensu a Alstomu by byl "ekonomický omyl"

Zamítnutí fúze železničních aktivit francouzské společnosti Alstom a německé firmy Siemens by byl "ekonomický omyl a politická chyba". Těmito slovy se na Evropskou komisi (EK) obrátil prostřednictvím médií francouzský ministr financí Bruno Le Maire. Informaci, že německo-francouzský plán na vytvoření evropského železničního šampiona nezíská souhlas evropských regulačních orgánů, přinesla s odvoláním na své zdroje v pátek agentura Reuters.

"Průmyslová rozhodnutí pro 21. století nemůžeme přijímat uplatněním pravidel ze století dvacátého," uvedl Le Maire před setkáním s eurokomisařkou pro hospodářskou soutěž Margrethe Vestagerovou v Paříži. "Všichni věříme, že fúze je nejlepší odpovědí na nástup Číny," dodal.

Podporu chystanému sloučení obou firem vyjádřil i Le Mairův německý protějšek Peter Altmaier. "V Evropě potřebujeme mezinárodní šampiony, abychom byli schopni konkurovat světu," řekl německý politik agentuře Reuters. Podle jeho vyjádření jsou jednání v pokročilé fázi a německá vláda udělá vše, aby projekt dostal šanci.

Plánovaným sloučením obou podniků by vznikla druhá největší firma v odvětví na světě s ročními tržbami zhruba 15 miliard eur (384 miliard korun). Ve srovnání s čínskou jedničkou CRRC by ale stále byla zhruba poloviční.

Evropská komise, která je exekutivním orgánem Evropské unie (EU), vydá příslušné zamítavé stanovisko podle zdrojů Reuters zřejmě už 6. února, čas má do 18. téhož měsíce. EK se podle Reuters mimo jiné obává, že obě firmy dohromady disponují příliš velkou tržní silou co do objemu vozového parku a v oblasti signalizace.