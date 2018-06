Lidé vs. roboti: válka o práci začíná

Rostoucí tuzemský průmysl naráží na hranice svých možností. České hospodářství se v celosvětovém srovnání drží na třicátém místě, k vyšším příčkám mají pomoci čtvrtá průmyslová revoluce a reforma vzdělávání. V sázce jsou statisíce pracovních míst. Mají se lidé bát robotů?

Českému průmyslu se nebývale daří, podobně jako celé ekonomice. V obou případech v podstatě navzdory "pomoci" státu, který nestíhá plnit své sliby a ještě se k tomu připravovat na budoucnost. Za posledních sedm let se výkon průmyslu zvýšil o více než třetinu. Jsme osmou nejlepší zemí z evropské sedmadvacítky. V jejím případě se růst výroby držel na dvanácti procentech.

Domácí firmy přitom těží především z růstu produktivity práce, protože za stejnou dobu se počet odpracovaných hodin zvýšil jen o 4,3 procenta. Za stejný čas se toho prostě stihne více. Díky tomu v oboru rostou i mzdy, čemuž pomáhá také rekordně nízká nezaměstnanost.

Tím ale výčet dobrých zpráv končí. Průmysl totiž pomalu, ale jistě naráží na hranice svých možností. A začíná rovněž přicházet o výhody, které měl oproti konkurenci z okolních zemí. Předně jde o kvalifikovanou, a přitom levnou pracovní sílu, dále třeba o solidní dostupnost Česka s kvalitní infrastrukturou. V té nás předhánějí i Poláci.

"Například v přehledech dopravní infrastruktury jsme na 74. místě na světě. Chybí nám i základní dálniční síť, která by zajistila napojení na okolní země. Měla být hotová v roce 2010, podle nynějších odhadů se to povede tak do roku 2050," uvedl jeden z příkladů Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR. Tato instituce mimochodem minulý týden oslavila sto let od svého vzniku.

Průmysl má na budoucnost české ekonomiky zásadní vliv, protože se na tuzemském hrubém domácím produktu podílí přibližně třetinou. Hanák připomněl, že v dobách první republiky patřila naše ekonomika i díky průmyslu k deseti nejvýkonnějším hospodářstvím světa. Dnes podle žebříčku Doing Business 2018 uzavírá třetí desítku. Podle Hanáka je sice šance, že se Česko dostane mezi prvních dvacet, ale nesmí si nechat utéct příležitosti spojené s takzvaným průmyslem 4.0. Tedy s nástupem robotizace a digitalizace výroby a využitím umělé inteligence.

