Miliardář Green si prý kupoval mlčení svých zaměstnanců

Britský miliardář a šéf významné britské maloobchodní společnosti Aracadia Philip Green čelí obvinění pěti někdejších zaměstnanců z ponižujícího zacházení a sexuálního obtěžování, jejich mlčení si přitom dříve vykoupil penězi. Napsal to deník The Daily Telegraph. Právní zástupci Greena odmítají, že by jeho chování bylo nevhodné či kriminální povahy.

Někdejší zaměstnankyně tvrdí, že dostala milion liber (zhruba 30 milionů korun) za mlčení poté, co Greena obvinila, že ji osahával, líbal a oslovoval jako nemravu. Jistý černošský bývalý člen vedení společnosti dostal stejnou sumu za to, že se mu jeho šéf posmíval kvůli dredům a dělal narážky na to, že by mohl házet oštěpy v džungli.

Několik set tisíc liber (několik milionů korun) obdržely výměnou za mlčení o sexuálním obtěžování další dvě ženy. Pátý zaměstnanec zase odešel, když mu Green rozbil telefon.

Ačkoli Green tvrzení bývalých zaměstnanců prostřednictvím právníků popřel, snažil se původně vydání článku v The Daily Telegraph soudně zakázat, v pátek ale snahy vzdal, neboť se případ i jeho jméno dostaly na veřejnost.

Výpovědi bývalých Greenových zaměstnanců v Británii opět vyvolaly debatu o dohodách o mlčení ve firmách. Tato praktika čelí kritice v souvislosti s tím, co veřejně o svých zkušenostech promluvily oběti sexuálního obtěžování ve společnostech.

Společnost Arcadia Group, kterou Green vede, vlastní řadu značek jako Burton, Dorothy Perkins či Miss Selfridge. Green vyvolal kontroverze již dříve, když v roce 2015 prodal za libru obchodní řetězec, ze kterého získal na dividendách a dalších bonusech stovky milionů liber. Řetězec v dalším roce zkrachoval, což tisíce lidí připravilo o práci i o část peněz z důchodových fondů.