Miliardář Harding věnuje sto milionů liber univerzitě v Cambridge

Britský byznysmen David Harding věnuje sto milionů liber (asi tři miliardy korun) Cambridgeské univerzitě, kde před 40 lety vystudoval fyziku. Informoval o tom deník The Times, podle nějž je to nejvyšší jednorázový dar vzdělávací instituci, jaký kdy britský občan učinil. Miliardář Harding chce své peníze věnovat zejména na to, aby univerzita mohla zvýšit počet postgraduálních studentů, další prostředky poputují chudým studentům ze sociálně znevýhodněného prostředí.

Sedmapadesátiletý Harding se po absolvování univerzity začal věnovat financím a patřil k prvním obchodníkům, kteří začali při transakcích využívat počítačové algoritmy. Nyní jeho hedgeový fond Winton spravuje jmění ve výši 20 miliard liber a jeho osobní majetek se odhaduje na jednu miliardu liber.

Dar Hardingově alma mater poskytne nadace, kterou založil podnikatel se svou manželkou. Dárci si vymínili, že 79 milionů liber by mělo pomoci zvýšit počet doktorandů, dalších dvacet milionů poputuje na financování studia pro nemajetné uchazeče. Jeden milion liber je pak určen na to, aby se univerzita pokusila přitáhnout zájemce z nízkopříjmových rodin.

Univerzita v Cambridge byla i příjemcem vůbec nejvyššího finančního daru, když v roce 2000 získala 210 milionů dolarů od nadace založené Billem a Melindou Gatesovými. Spisovatelka Harriet Heymanová pak prostřednictvím fondu, který založila společně s manželem, podnikatelem Michaelem Moritzem, věnovala v roce 2015 Oxfordské univerzitě 75 milionů liber.