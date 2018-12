Ministr financí tvrdí, že Trump šéfa centrální banky neodvolá

Americký prezident Donald Trump popírá, že by navrhoval propustit šéfa americké centrální banky (Fed) Jeroma Powella. Uvedl to ministr financí Steven Mnuchin. Reagoval tak na informace médií, že Trump o možnosti Powellova odvolání diskutoval kvůli nespokojenosti s pokračujícím zvyšováním úrokových sazeb.

Mnuchin na svém twitterovém účtu uvedl, že na toto téma s prezidentem hovořil. Trump podle něj prohlásil, že sice nesouhlasí s politikou Fedu, ale že nikdy nenavrhoval Powella propustit a že takový krok ani nepovažuje za správný.

O údajných Trumpových diskusích ohledně možného propuštění šéfa Fedu Powella v sobotu informovala agentura Bloomberg nebo například zdroje agentury Reuters obeznámené se situací. Tyto zdroje ale zároveň uvedly, že neočekávají, že Trump takový krok skutečně učiní. Podle právních expertů je navíc sporné, zda má prezident právo šéfa Fedu odvolat.

Pokus o odvolání šéfa Fedu by mohl být vnímán jako útok na nezávislost centrální banky a mohl by prohloubit napětí na finančních trzích.

Prezident Trump je hlasitým zastáncem nízkých úroků. Růst úrokových sazeb sice pomáhá udržovat pod kontrolou inflační tlaky, zvyšuje ale náklady na úvěry a má negativní dopady na ekonomiku i na akciový trh.

Fed tento týden navzdory Trumpově kritice zvýšil svou základní úrokovou sazbu o čtvrt procentního bodu do pásma 2,25 až 2,50 procenta. Ke zvýšení úroků tak letos přikročil už počtvrté, signalizoval ale, že v příštím roce jejich zvyšování zpomalí.

Trump v říjnu označil zvyšování úroků za "směšnou" politiku. Minulý měsíc pak v rozhovoru s listem The Washington Post prohlásil, že není "ani trochu spokojen" s šéfem Fedu Powellem. Sám ho přitom v loňském roce do čela centrální banky nominoval.

(1/2) I have spoken with the President @realDonaldTrump and he said "I totally disagree with Fed policy. I think the increasing of interest rates and the shrinking of the Fed portfolio is an absolute terrible thing to do at this time,...