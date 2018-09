Muž, který přelstil loterii. Miliony si teď užívá na Vanuatu

Pravděpodobnost výhry je jedna ku několika milionům. Přesto existuje člověk, který dokázal loterijní systém oblafnout. Rumunovi Stefanu Mandelovi se to díky jeho matematické metodě povedlo čtrnáctkrát po sobě.

Stefan Mandel měl oproti jiným hráčům výhodu - uměl velmi dobře počítat a byl zapálený pro věc. To mu nakonec vydělalo několik milionů dolarů, které si dnes užívá na tropickém ostrově Vanuatu nedaleko Austrálie.

Mandel měl v někdejším komunistickém Rumunsku s výplatou v přepočtu necelých dvou tisíc korun problém uživit rodinu. Věděl, že ho nečeká zářná budoucnost, a tak se v šedesátých letech rozhodl zkusit štěstí v loterii. Jako velmi dobrý ekonom a matematik si uměl spočítat, jaká je pravděpodobnost výhry. Vytvořil algoritmus, který jeho šance výrazně zvyšoval - z jedna ku několika milionům na jedna ku několika tisícům. Na základě analýzy vybral nejčastěji losovaná čísla a dal dohromady skupinu lidí, se kterou zainvestoval do nákupu několika tisíců tiketů s vybranými kombinacemi čísel.

I když to pořád byla sázka na nejistotu, na Mandela se usmálo štěstí, čísla trefil a vyhrál téměř 80 tisíc lei, což tehdy činilo asi čtyři sta tisíc korun. Po vyplacení společníků a odvedení daní mu zbylo asi 86 tisíc korun, které využil na podplacení úředníků, aby se dostal z Rumunska. Společně s rodinou se odstěhoval do Austrálie a začal se sázení věnovat naplno.

Americký sen

Mandel si usmyslel, že loteriemi vydělá miliony. Dal dohromady tým investorů a také si koupil počítač. Ten byl velmi užitečným pomocníkem. Dříve musel několik tisíc sázenek po jedné vyplňovat ručně a při tom se snadno mohla udělat chyba. Nyní však už jen stačilo vybrat tu správnou loterii s co nejvyšším jackpotem (tak, aby výherní částka byla vyšší než počáteční investice), vsadit tikety se všemi možnými kombinacemi čísel, vyhrát, vyplatit podíl investorům a užít si zbylé peníze. Mandel takto vyhrál celkem čtrnáctkrát.

Nejvyšší výhru získal v americké Virginia Lottery v roce 1992. USA si vybral proto, že kvůli němu v Austrálii zpřísnili loterijní zákony, a také tam našel více solventních investorů. Celkem se jich tehdy zapojilo 2 524. Od každého vybral po třech tisících dolarech (přibližně 65 tisíc korun), aby dali dohromady částku potřebnou ke krytí všech výloh za sázenky. Jeho šestnáctičlenný tým tři měsíce tiskl všechny možné kombinace čísel na tikety. Když se jackpot vyšplhal na rekordní částku, vyslal 35 kurýrů, aby vsadili desetitisíce tiketů na různých terminálech v okolí. Zabralo jim to dva dny.

V den slosování ale nastal nejhorší možný scénář - někteří z kurýrů byli sázením už tak otráveni, že se na svou práci zkrátka vykašlali. A tak měl Mandel vsazeno "pouze" pět a půl milionu kombinací ze sedmi milionů možných. Následně se tým několik dní prohrabával sázenkami. Nakonec našel všechny výherní včetně té s jackpotem - rumunský matematik tehdy vyhrál 27 milionů dolarů (asi 586 milionů korun) a 135 tisíc menších výher.

V hledáčku CIA

Velmi rychle si toho všimla loterijní komise. V Austrálii byl Mandel považován za lidového hrdinu, který porazil americký kolos. Ten se s tím však nehodlal smířit. Okamžitě se rozjelo vyšetřování, jež trvalo následující čtyři roky. Ale ať už CIA či dalších třináct vyšetřujících úřadů hledalo, jak chtělo, nenašlo nic, co by Mandela usvědčovalo ze zločinu.

Takový happy end však příběh nemá - ziskuchtiví investoři neměli ani po čtyřech letech své peníze (Mandel jim prý vyplatil pouze polovinu investovaných prostředků). V roce 1994 jim napsal, že to nakonec nebyl tak dobrý byznys a že zisky z něj nejsou v původně očekávané hodnotě. Výhru v loterii, která byla v podobě dvaceti ročních splátek po více než milionu dolarů ročně, prodal úvěrové společnosti. Dnes poklidně dožívá v plážovém domku na tropickém ostrově.

Než začnete počítat... Pokud jste právě začali vytahovat peněženku a připravovat se na tu nejskvělejší výhru v životě, asi vás zklameme. Kombinací je dnes o mnoho více, než jich bylo v osmdesátých letech. Pravděpodobnost, že by se z vás stal bohatý šťastlivec v nejznámější české loterii Sportka, kde se losuje šest čísel od 1 do 49 ve dvou tazích, je asi 1:7 milionům. Navíc vás jedna vsazená kombinace vyjde na 20 korun, takže pokrytí všech možných variant by stálo 280 milionů korun, což se i při současném super jackpotu 26 300 000 korun (ke dni 19. 9. 2018) zkrátka nevyplatí.