Mzdy Britů rostou nejvíce za deset let, stoupá zaměstnanost

Mzdy britských zaměstnanců se za tři měsíce do konce prosince zvyšovaly nejrychleji za posledních deset let a na vysoké úrovni zůstala také tvorba nových pracovních míst. Celkové příjmy včetně odměn meziročně stouply o 3,4 procenta, což byl nejvyšší růst od poloviny roku 2008, uvedl statistický úřad ONS. Situace na trhu práce je tak před odchodem Británie z Evropské unie příznivá.

Nárůst mezd nicméně mírně zaostal za očekáváním analytiků. Ti v průzkumu agentury Reuters předpovídali zvýšení o 3,5 procenta. Průměrná týdenní mzda bez odměn meziročně stoupla o 3,4 procenta, v souladu s předpovědí analytiků.

Počet zaměstnaných osob v uvedeném období stoupl o 167 tisíc, což je nejvíce od prvního čtvrtletí 2018. Analytici očekávali zvýšení o 140 tisíc.

Vzhledem k tomu, že míra nezaměstnanosti byla za tři měsíce do konce prosince na úrovni čtyř procent nejnižší od roku 1975, zaměstnavatelé začali rychleji zvyšovat platy. Průzkum organizace Chartered Institute of Personnel and Development ukázal, že zaměstnavatelé soukromého sektoru plánují v letošním roce zvýšit základní mzdy nejvíce od zahájení statistik v roce 2012.

Britská centrální banka uvedla, že bude muset postupně zvyšovat úrokové sazby, aby vyrovnala inflační tlaky plynoucí z rostoucích mezd. Počátkem února předpověděla, že do konce roku 2019 růst mezd zpomalí na tři procenta, neboť britská ekonomika pocítí jak dopady brexitu, tak zpomalení globálního růstu. Později se ale má vzestupný trend mezd opět zrychlit.

Tempo růstu mezd však zůstává pomalejší než čtyřprocentní zvýšení zaznamenané před finanční krizí. Po očištění od vlivu inflace celkové příjmy stouply o 1,3 procenta, což je nejrychlejší nárůst od konce roku 2016, uvedl ONS.