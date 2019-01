Největší ekonomiky světa? Pozici jedničky by měla zaujmout Čína

Sedm zemí ze současného rozvojového světa se zřejmě do roku 2030 zařadí mezi deset největších ekonomik podle nominálního hrubého domácího produktu (HDP) založeného na paritě kupní síly. Čína by se měla stát světovou jedničkou do roku 2020 a do roku 2030 se na druhé místo dostane Indie. Nyní první Spojené státy tak budou až třetí. Vyplývá to z dlouhodobé předpovědi finanční společnosti Standard Chartered, kterou zveřejnila agentura Bloomberg.

Čína by měla pozici jedničky zaujmout už do roku 2020 a mezi pět největších ekonomik světa se má dostat rovněž Indonésie a Turecko. V první desítce bude ještě Brazílie, Egypt, Rusko, Japonsko a Německo. Z žebříčku tak vypadnou Británie, Francie, Itálie a Kanada.

Podíl Asie na globálním HDP, který loni vzrostl na 28 procent z 20 procent v roce 2010, se zřejmě do roku 2030 dál zvýší a dosáhne 35 procent. Bude tak stejně velký jako podíl eurozóny a Spojených států dohromady.

Ekonomové Standard Chartered poznamenali, že jejich dlouhodobá prognóza ukázala, že podíl zemí na světovém HDP by se měl nakonec shodovat s jejich podílem na celosvětovém počtu obyvatel, který sblíží výši HDP na hlavu mezi rozvinutými a rozvíjejícími se ekonomikami.

Pro globální ekonomiku se stane důležitou střední třída, která bude do roku 2020 tvořit většinu světové populace. Růst střední třídy povede urbanizace a vzdělání a mohl by pomoci zmírnit dopady rychlého stárnutí populace v mnoha ekonomikách, včetně Číny.