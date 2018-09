Nošení dříví do lesa? Starbucks v Itálii nabídne také pizzu

Americký řetězec kaváren Starbucks v pátek otevře svou první pobočku v Itálii. Expanzi do země, odkud pochází espresso a která má velkou kulturu pití kávy, dlouho odkládal. Reprezentativní pražírnu otevře v srdci Milána a kromě kávy ze třiceti zemí zde bude nabízet i pečivo, chléb a pizzu pečené v peci vytápěné dřevem a zmrzlinu z kapalného dusíku, napsal zpravodajský server BBC. První obtíže se již dostavily, italský spotřebitelský svaz podal na firmu stížnost kvůli její cenové politice, napsala dnes agentura Reuters.

Starbucks "nepřišel do Itálie proto, aby místní poučoval o kávě", řekla tento týden agentuře AP firemní šéfka designu Liz Mullerová. Namísto toho chce Italům zvyklým na rychlý kávový rituál vestoje ráno a po obědě nabídnout kromě různých druhů pražení i místo, kde budou chtít pobýt déle, odpočinout si a pobavit se.

Vedle pobočky na Piazza Cordusio v budově staré pošty pár kroků od zdejší slavné katedrály otevřou v Miláně ještě letos další kavárny Starbucks, sdělila firma. Itálie je již 78. světovým trhem, na nějž americký kavárenský řetězec vstoupil. Před dvaceti lety otevřel první kavárnu v Londýně, do ČR přišel v roce 2008, nyní má v Česku již desítky poboček.

Původně malá firma, která začínala jako místní pražírna a prodejna kávy v Seattlu, se během necelých čtyřicet let změnila v mezinárodního výrobce kávy a největší řetězec kaváren na světě - s více než dvaceti osmi tisíci prodejnami v sedmdesáti zemích.

The new #Starbucks in #Milan is a high-end roastery with a bread oven, affogato station and apertivo bar. It will be interesting to see if its prices and quality will win over the locals. #starbucksmilano pic.twitter.com/xA7AvK92g0