Nová americká cla na auta? Evropská komise hrozí rychlou odvetou

Evropská komise pohrozila rychlými odvetnými opatřeními v případě, že se americký prezident Donald Trump rozhodne zavést nová cla na dovoz automobilů z Evropské unie. Uvedl to mluvčí komise Margaritis Schinas.

Americké ministerstvo obchodu v neděli poslalo Trumpovi vyjádření, zda dovoz automobilů a automobilových součástek do USA představuje riziko pro národní bezpečnost. Obsah vyjádření však nezveřejnilo. Pokud by úřad shledal, že národní bezpečnost je ohrožena, mohl by navrhnout zavedení nových cel.

Prezident má nyní 90 dní, aby se rozhodl, zda bude jednat podle doporučení ministerstva obchodu. Podle agentury Reuters představitelé automobilového průmyslu předpokládají, že ministerské stanovisko doporučení nějakého typu cla obsahuje. Trump loni v květnu uvedl, že uvažuje o uvalení cla ve výši až 25 procent.

"Evropská komise si je vědoma, že americké ministerstvo obchodu dokončilo vyšetřování, zda dovoz automobilů představuje hrozbu pro národní bezpečnost USA," uvedl Schinas. "Pokud jeho zpráva povede ke krokům poškozujícím evropský export, bude Evropská komise reagovat rychlým a adekvátním způsobem," dodal.

Podle agentury DPA již Evropská komise připravila seznam amerických výrobků, které by se mohly stát terčem odvetných cel. Na seznamu se prý nacházejí například elektromobily. Odvetná cla by tak mohla zasáhnout například amerického výrobce elektromobilů Tesla, upozorňuje DPA.

Podle mluvčího německé vlády zastává Evropská unie názor, že dovoz aut do USA není záležitostí, která by se týkala národní bezpečnosti. Americký zákon z roku 1962 umožňuje prezidentovi zavést cla na základě doporučení amerického ministra obchodu a po konzultaci s ministerstvem obrany, pokud se zboží do Spojených států dováží v takovém množství nebo za takových okolností, které ohrožují nebo narušují národní bezpečnost. Tento postup se však používá jen zřídka a nebyl uplatněn od založení Světové obchodní organizace (WTO) v roce 1995. Kongres nemá v tomto případě možnost změnit nebo vetovat prezidentovo rozhodnutí.

Německá kancléřka Angela Merkelová již o víkendu vyjádřila zděšení z toho, že by evropská auta měla být Spojenými státy vnímána jako ohrožení jejich národní bezpečnosti. Německý hospodářský institut Ifo odhadl, že zavedení cla ve výši 25 procent by v dlouhodobém výhledu mohlo snížit vývoz aut z Německa do USA o polovinu.

Přední světové automobilky již v loňském roce varovaly, že clo 25 procent na dovoz aut a součástek by výrazně zvýšilo ceny automobilů v USA a mohlo by vést k zániku stovek tisíc pracovních míst.