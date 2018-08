Odboráři obviňují Ryanair z porušení pracovního práva

Irská letecká společnost Ryanair, jejíž piloti v několika evropských zemích stávkují, čelí bezprecedentnímu tlaku, který by mohl poznamenat její nízkonákladový model. Napsal to britský list The Guardian. Aerolinky kvůli protestu zrušily asi 400 z 2400 plánovaných letů, což se dotýká zhruba 55 tisíc cestujících.

Loni v prosinci se Ryanairu podařilo odvrátit rozsáhlé stávky, když se poprvé ve své 32leté historii rozhodl uznat odborové svazy, a to přesto, že šéf společnosti Michael O'Leary předtím řekl, že si raději nechá urazit ruce, než aby s tím souhlasil. Firma se od té doby nedokázala se svými zaměstnanci dohodnout na pracovních podmínkách. Stávky jsou z části důvodem poklesu zisku v prvním fiskálním čtvrtletí o 20 procent na 319 milionu eur (8,2 miliardy korun).

Po dosažení dohody s obory v Británii a v Itálii společnost nedokázala se zaměstnanci spolupracovat, tvrdí odbory. Piloti a palubní personál bojovali mnoha protesty a na stávku pilotů v Irsku pak Ryanair zareagoval oznámením, že na zimní sezonu stáhne ze své základny v Dublinu pětinu letadel. Třem stovkám zaměstnanců pak oznámil, že od 28. října jejich služby možná nebude potřebovat, nebo je přemístí do Polska.

Zatímco ve většině evropských zemí platí, že podnik může zaměstnanci srazit ze mzdy částku odpovídající době přerušení práce, Ryanair podle odborářů posádkám hrozí odebráním výkonnostních prémií a varuje, že účast ve stávce ohrozí jejich kariérní postup. A to je podle odborářů porušením pracovního práva.

V dopise španělským posádkám aerolinky slibují, že nikdo nebude za účast ve stávce trestán. Jeden z členů palubního personálu však britskému listu ukázal druhý dopis, který jim sděluje, že přijdou o měsíční výkonnostní prémie. "Všechny absence jsou zaznamenávány a spolu s ostatními relevantními faktory brány v úvahu při posuzování možností služebního postupu a přesunů," pokračoval dopis.

Podle nezávislé Mezinárodní federace pracovníků v dopravě (ITF) Ryanair může v několika zemích čelit řadě soudních řízení za porušení pracovních zákonů.

Mluvčí aerolinek uvedl, že stejně jako každá firma, která se potýká se stávkami, eviduje Ryanair účast zaměstnanců a může jim odpovídajícím způsobem upravit plat. Účast ve stávce podle něj nemá vliv na výkonnostní složky ani na rozhodování o přesunech zaměstnanců.

Šéf aerolinek O'Leary prohlásil, že je ochoten se zaměstnanci jednat, než by podlehl požadavkům, které by podkopaly nízkonákladový model. Právě díky němu je Ryanair evropskou jedničkou.

Investoři však začínají pochybovat. Za poslední rok ztratily akcie Ryanairu pětinu své hodnoty, zatímco akcie konkurenčního easyJetu o pětinu zpevnily.

Analytik odvětví letecké dopravy Andrew Lobbenderg z banky HSBC tvrdí, že problémy společnosti Ryanair zpochybňují její nízkonákladový model. "Předpovídáme vyšší mzdy, sociální náklady, sníženou produktivitu, flexibilitu a vyšší režijní náklady," uvedl Lobbenberg v poznámce pro investory.

Naopak analytik makléřské společnosti Liberum Gerald Khoo soudí, že management Ryanairu má stále dost prostoru, aby mohl dosáhnout smysluplných dohod, takže Ryanair bude mít z dlouhodobého hlediska stejnou ziskovost. The Guardian nicméně poukazuje na nezkušenost firmy v jednání s odbory.