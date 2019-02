Odveta za sankce? Venezuela zvažuje změny ve vedení CITGO

Venezuelská státní společnost Petróleos de Venezuela (PDVSA), proti níž USA zavedly za současné politické krize ve Venezuele sankce, chce provést personální změny ve své americké dceřiné společnosti CITGO Petroleum Corp. Agentura Reuters v sobotu s odvoláním na nejmenované zdroje napsala, že PDVSA se chystá odvolat nejméně dva americké členy vedení CITGO.

Washington slíbil zmírnění sankcí proti PDVSA, pokud Caracas kontrolu této společnosti předá opozici.

CITGO sídlí v Texasu a většinu v ní vlastní PDVSA. Podle Reuters se CITGO potýká s vážnými potížemi ve svém financování i vedení od ledna, kdy USA ohlásily sankce proti PDVSA. Jejich cílem je zabránit vládě prezidenta Nicoláse Madura v přístupu k ropným příjmům.

USA stejně jako několik dalších zemí přestaly Madura považovat za hlavu státu a uznávají za dočasného prezidenta opozičního politika a předsedu parlamentu Juana Guaidóa. Guaidó s pomoci Američanů zřizuje podle Reuters bankovní konto, na něž mají být poukazovány příjmy ze CITGO, která je významným zahraničním majetkem Venezuely. Peníze mají být využity k financování dočasné venezuelské vlády. Maduro označil Guaidóa za loutku USA a osnovatele puče.

V houstonském vedení CITGO jsou podle Reuters dva američtí občané Art Klein a Rick Esser a dále pět Venezuelanů. Esser ani Klein zatím zprávu o personální změně nekomentovali.

