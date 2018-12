OPEC podnikne kroky, nebude-li snížení těžby ropy stačit

Pokud nebude dohodnuté snížení těžby ropy o 1,2 milionu barelů denně stačit k obnovení rovnováhy na trhu, uskuteční Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC) a její spojenci mimořádné zasedání a podniknou potřebné kroky. Uvedl to ministr energetiky Spojených arabských emirátů (SAE) Suhajl Mazrúí.

Kartel OPEC a jeho spojenci se na omezení těžby dohodli tento měsíc. Dohoda je sjednána pro první polovinu příštího roku, podle ministra by však nebyl žádný problém její platnost prodloužit na dalších šest měsíců. Mazrúí rovněž uvedl, že společný monitorovací výbor kartelu OPEC a jeho spojenců se koncem února či začátkem března sejde v ázerbájdžánském hlavním městě Baku.

Snahu kartelu OPEC a jeho spojenců o podporu cen ropy a omezení nadbytečných dodávek na trh komplikuje mimo jiné pokračující růst těžby ve Spojených státech.

Během pátečního obchodování cena severomořské ropy Brent sestoupila až na 52,79 dolaru za barel, což byla nejnižší úroveň od loňského září. Za celý týden Brent zlevnil o více než 11 procent a od říjnového výstupu na čtyřleté maximum již klesl o více než třetinu.

"Co když nebude snížení o 1,2 milionu barelů stačit? Říkám vám, že pokud nebude, sejdeme se, zjistíme, co dostatečné je, a uděláme to," uvedl Mazrúí. "Pokud bude zapotřebí prodloužení o šest měsíců, uděláme to. Mohu vás ujistit, že prodloužení nebude problém," dodal.