Ropa zdražuje, vliv mají i sankce proti Venezuele

Ceny ropy se zvyšují, k růstu jim pomáhají těžební škrty v rámci Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC) a také americké sankce proti Venezuele. Severomořská ropa Brent by přesto mohla vykázat týdenní pokles, který je odrazem obav ze zpomalení globální ekonomiky.

Krátce před 17.00 SEČ přidával Brent 0,5 procenta na 61,90 dolaru za barel. Americká lehká ropa WTI vykazovala nárůst o 0,2 procenta na 52,75 dolaru za barel.

Šéf ruského ropného gigantu Rosněfť Igor Sečin adresoval ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi dopis, v němž píše o dohodě Moskvy s kartelem OPEC ohledně snížení těžby ropy jako o strategické hrozbě, která hraje do rukou Spojených států. V textu ale neupřesňuje, zda by se dohoda, která je v platnosti od roku 2017, měla prodloužit či ne. Informovala o tom agentura Reuters. Dopis podle ní není datován, ale ruské vládní zdroje uvádějí, že byl odeslán koncem prosince.

OPEC a jeho spojenci by o dalším osudu stávající dohody měli jednat 17. a 18. dubna ve Vídni. Pokud by Rusko od úmluvy odstoupilo, mělo by to podle analytiků za následek prudký nárůst cen ropy. Případně by zůstalo na Saúdské Arábii, aby nesla veškerou tíži z omezení těžby sama, poznamenala agentura Reuters.