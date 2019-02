Šéfem německé Bundesbank zůstává Jens Weidmann

Prezident německé centrální banky Jens Weidmann (50) zůstane ve funkci na dalších osm let. Rozhodla o tom německá vláda. Média spekulují, že Weidmann by se mohl stát kandidátem na místo šéfa Evropské centrální banky (ECB), které se uvolní koncem října. Deutsche Bundesbank, jak zní oficiální název německé centrální banky, také zveřejnila svou výroční zprávu.

Ekonom a bývalý ekonomický poradce kancléřky Angely Merkelové Jens Weidmann je prezidentem centrální banky od května 2011. Do funkce ho teď po schválení vládou ještě musí formálně jmenovat prezident.

Za favorita na post šéfa ECB je nyní považován guvernér francouzské centrální banky François Villeroy de Galhau. Weidmann patří k takzvaným měnovým jestřábům, což je označení pro bankéře, který má tendenci prosazovat vyšší úrokové sazby a obecně přísnější měnovou politiku s cílem držet pod kontrolou inflaci. V roce 2012 byl jediným bankéřem z ECB, který byl proti pomoci zadluženým zemím eurozóny prostřednictvím podmínečného nákupu dluhopisů. Jeho vyhlídky na zvolení do čela ECB jsou však nejisté. Mezi 19 členy eurozóny je považován za kontroverzního, některé země z jihu Evropy jsou proti tomu, aby nejvyšší místo v ECB zastával Němec. Jiné, jako je Rakousko, ho naopak podporují.

Weidmann také představil výroční zprávu banky, která ukázala, že Bundesbank loni hospodařila se ziskem 2,5 miliardy eur (64,1 miliardy korun) a vyplatí do německého rozpočtu 2,4 miliardy eur. O rok dříve přispěla do rozpočtu částkou 1,9 miliardami eur.

Weidmann současně uvedl, že oslabení německé ekonomiky by mohlo trvat déle, než se čeká, avšak základy pro oživení zůstávají pevné. Růst německé ekonomiky, která je největší v eurozóně, se v druhé polovině loňského roku zastavil a podle expertů narůstají obavy, že problémy Německa možná nejsou dočasné, jak se původně myslelo. To by mohlo negativně zasáhnout celou eurozónu.

Weidmann dodal, že ekonomika poroste pod svým potenciálem 1,5 procenta. Potvrdil tak všeobecné očekávání, že ECB na svém zasedání příští čtvrtek sníží výhled růstu a inflace, uvedla agentura Reuters.