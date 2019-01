Sony přesune sídlo z Británie do Nizozemska

Japonský elektronický a zábavní gigant Sony přesune své evropské sídlo z Británie do Nizozemska, aby se vyhnul potížím v souvislosti s připravovaným odchodem Británie z Evropské unie. Změna sídla ale nepovede k žádnému přesunu aktivit či pracovních míst z Británie. Informoval o tom server BBC.

Společnost Sony uvedla, že díky přesunu evropského sídla do Nizozemska bude moci "pokračovat ve svých aktivitách běžným způsobem bez přerušení, jakmile Spojené království opustí EU".

V Británii sídlí divize Sony Europe, která má na starosti prodej a marketing elektronických produktů Sony v Evropě. Firma uvedla, že v prosinci založila novou divizi v Nizozemsku, se kterou bude britská Sony Europe do konce března sloučena.

Žádný ze zhruba 900 zaměstnanců Sony Europe nebude v důsledku změny sídla přesunut pryč z Británie. Firma bude rovněž v Británii dál platit daně, upozorňuje list Financial Times.

Podobné rozhodnutí jako Sony již dříve učinil japonský konkurent Panasonic, který přesun svého evropského sídla z Británie do Nizozemska ohlásil koncem loňského srpna.

Nizozemští představitelé jsou v kontaktu s více než 250 společnostmi ohledně jejich přesunu z Británie do Nizozemska. Konečné číslo zveřejní nizozemská vláda v únoru, nicméně "každá nově příchozí firma, velká či malá, je úspěchem," řekl agentuře AFP mluvčí nizozemské agentury pro zahraniční investice Michiel Bakhuizen.

Nizozemsko má velkou šanci

I když nizozemský premiér Mark Rutte během nedávné návštěvy japonského předsedy vlády Šinzóa Abeho uvedl, že "nevidí brexit jako obchodní příležitost", Nizozemsko pracuje na tom, aby se po brexitu co nejvíce investic přesunulo právě do této země. Prostřednictvím své investiční agentury je vláda "v kontaktu s více než 250 firmami, které mají zájem se eventuálně přesunout kvůli brexitu do Nizozemska," uvedl Bakhuizen.

"Počet firem, se kterými jsme v kontaktu kvůli případnému příchodu, se zvyšuje. Na začátku roku 2017 jich bylo 80, na začátku roku 2018 jich bylo 150 a nyní je to více než 250," dodal mluvčí.

Jak Bakhuizen doplnil, tento nárůst bude nejspíš pokračovat. "Není na tom nic zvláštního, protože v tuto chvíli panuje v Británii velká nejistota. A pokud něco podnikání vadí, tak je to právě nejistota," řekl. "Individuální" případy, jako je přesun sídla společnosti Sony, mluvčí odmítl komentovat, uvedl nicméně, že Nizozemsko jakékoli podobné rozhodnutí vítá.