Světová poptávka po zlatě stoupla. Prodalo se 4345 tun

V roce 2018 se na světě prodalo 4345 tun zlata. Světová poptávka po zlatě stoupla v porovnání s předchozím rokem o 4,4 procenta. Údaje zveřejnila Světová rada pro zlato. Za rostoucí poptávkou stojí podle expertů hlavně nákupy centrálních bank a vysoká poptávka drobných investorů. Ti loni nakoupili 1090 tun zlata ve formě mincí a cihel.

Nákupy zlatých mincí zaznamenaly meziroční nárůst o 26 procent na 236 tun, což je nejvyšší celosvětově prodaný objem za posledních pět let. Zájem o zlaté cihly byl loni stejný jako v roce 2017. Roční objem prodaných zlatých cihel činil 781,6 tuny. Příznivou zprávou pro investory kupující zlato v zemích, kde se neplatí americkým dolarem, je oslabující dolar.

Drobní investoři v obavách z příchodu světové ekonomické krize nakupují zlaté cihly a mince. Zájem o tyto dvě komodity celosvětově výrazně rostl v druhé polovině minulého roku. Loňská poptávka na Středním východě dokonce vzrostla meziročně na dvojnásobek, a to převážně zásluhou Íránu.

Současná mezinárodní politická situace a ekonomické předpovědi tak vrací investory k osvědčeným komoditám, drahým kovům a především zlatu. Cena zlata od října 2018 výrazně roste, překonala již hranici 1300 dolarů za trojskou unci. Výraznou motivací investorů ukládajících finance do zlata je historická zkušenost, že cena zlata v období krize roste. "Při zvažování investic je nutné zkoumat vývoj světového hospodářství. Momentálně se investoři zaměřují na zlato a další drahé kovy. Jejich zařazení do investičního portfolia funguje jako pojistka pro případnou nadcházející tržní korekci," uvedl člen představenstva Expobank CZ Jiří Schwarz.

Díky online účtům ve formě bankovních digitálních platforem jsou investice do drahých kovů dostupnější. Tuto službu představila Expobank CZ , u níž lze investovat do drahých kovů s Českou mincovnou. "Nový bankovní účet klientům výrazně usnadňuje možnost uložit část svých úspor do různých investičních nástrojů, a tím nejen diverzifikovat riziko, ale také optimalizovat výnos" dodal Schwarz.

"Zatímco v ČR byla investice do zlata dříve dostupná jen movitým lidem, teď je z ní investice dostupná široké veřejnosti. Spoření je možné od 500 korun měsíčně, nejčastěji si však lidi spoří 1500 Kč měsíčně, jak tomu byli zvyklí u stavebního spoření," doplnil předseda představenstva Golden Gate CZ Vladimír Brůna. Lidé si podle něj uvědomují rizika nadcházející krize a dalšího zpomalování ekonomiky. V Česku prudce roste inflace, to nahrává zájmu o bezpečné investice jako je zlato nebo stříbro. Poptávka po zlatě v ČR meziročně vzrostla zhruba o čtyři procenta, uzavřel.