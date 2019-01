Uhelná energie v Německu do dvaceti let skončí

Německo by mělo nejpozději do konce roku 2038 přestat používat energii z uhlí. Oznámila to takzvaná uhelná komise, jejímž úkolem bylo konečné datum využívání energie z uhlí stanovit. Nyní z tohoto fosilního paliva Německo získává kolem třetiny své energie.

Závěrečné jednání komise trvalo téměř 21 hodin. Rozhodnutí orgánu, v němž zasedli zástupci vlády, průmyslu, odborů i organizací na ochranu životního prostředí, bude ještě muset potvrdit parlament. Očekává se ale, že tak učiní.

S těžbou černého uhlí se ve spolkové republice skončilo už koncem loňského roku, hnědé uhlí by se podle rozhodnutí komise mělo těžit a využívat nejdéle do konce roku 2038.

Vedle konečného data hledala komise také způsoby, jak spolkovým zemím, v nichž těžba skončí, zajistit finanční pomoc.