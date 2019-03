Útlum evropského hospodářství představuje pro trh největší riziko

Evropská ekonomika zpomaluje mnohem více, než se řada investorů domnívá, a její útlum představuje pro trh největší riziko. V rozhovoru s agenturou Reuters to řekl hlavní ekonomický poradce společnosti Allianz SE a vlivný investor Mohamed El-Erian. Evropská centrální banka (ECB) má podle něj k dispozici jen omezené prostředky, jak na hospodářský útlum reagovat, a evropské vlády nejsou připraveny na tuto situaci odpovědět zvýšením výdajů.

"Lidé podceňují to, jak rychle Evropa zpomaluje," řekl El-Erian, který dříve působil jako šéf investičního fondu PIMCO či náměstek ředitele Mezinárodního měnového fondu (MMF).

MMF v lednu revidoval svou předpověď růstu eurozóny na 1,6 procenta z předchozích 1,9 procenta. El-Erian se ale domnívá, že i tento snížený odhad je příliš optimistický. Podle něj eurozóna bude mít letos problém s tím, aby dosáhla alespoň jednoprocentního růstu.

Obavy z možných vedlejších dopadů ekonomického útlumu v Evropě a Číně byly jedním z důvodů, proč americká centrální banka (Fed) v lednu naznačila, že zatím nebude zvyšovat úrokové sazby a při rozhodování o dalším zvyšování bude trpělivá. Loni Fed zvýšil úroky čtyřikrát. El-Erian se ale domnívá, že silná americká ekonomika přiměje Fed už v létě ke změně rétoriky.

"Domácí ekonomika není důvodem k trpělivosti a flexibilitě. Domácí ekonomika je důvodem k pokračující normalizaci měnové politiky, protože trh práce zůstává silný, protože mzdy rostou tříprocentním tempem a protože firemní investice se zvyšují," prohlásil.

El-Erian také upozornil, že i přes reálná rizika v Evropě a Číně považuje za přehnanou skutečnost, že trhy začaly počítat s možností, že by Fed úrokové sazby snížil. Trh podle něj vidí teď vyšší pravděpodobnost, že by Fed mohl do ledna 2020 znovu snížit úroky, než že by je zvýšil.

Ve výhledu americké ekonomiky je El-Erian optimistou, ale ne tak v případě akcií a dluhopisů. Ceny některých akcií a dluhopisů jsou podle něj už příliš vysoko. Jen málo věří tomu, že akcie výrazně zpevní ze současných úrovní. Podle něho je nepravděpodobné, že by výnosy desetiletých dluhopisů americké vlády šly ještě více dolů, pokud neklesnou i výnosy desetiletých německých dluhopisů, které jsou téměř na nule.