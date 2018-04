Veganská slanina? Francie zakázala matoucí názvy potravin

Vegetariánské párky nebo sekaná, sójový steak či veganská slanina. Tyhle názvy už nebudou smět výrobci potravin ve Francii nadále používat. Ministerstvo zemědělství to odůvodňuje tím, že prodejci matou zákazníky. Zprávu přinesl server BBC.

Veškerá vegetariánská nebo veganská jídla, která jsou označována jako ideální substituce masa, už nebudou moci ve svých názvech obsahovat slova jako steak nebo párky. Týkat se to má i výrobků, jež výrobci budou označovat jako náhradu za mléčné výrobky.

Návrh na tuto regulaci vzešel z ministerstva zemědělství, jehož hlavním argumentem je fakt, že výrobky jako sójový steak nebo vegetariánské párky pouze matou zákazníky. Pokud výrobci nový předpis nedodrží, bude jim hrozit pokuta až 300 tisíc eur (zhruba 7,6 milionu korun).

"Je důležité, abychom bojovali proti falešným tvrzením. Naše výrobky musí být označovány správně. Slova jako sýr nebo steak budou vyhrazeny čistě pro výrobky živočišného původu," uvedl na svém Twitteru k chystané regulaci zákona Jean-Baptiste Moreau, člen politického hnutí En Marche!, které založil současný prezident Emmanuel Macron.

Ne všude jsou však s novým vládním opatřením spokojeni. Proti se vyjádřila například členka Mezinárodní humánní společnosti bojující za ochranu zvířat. "Je škoda, že Francie místo toho, aby podporovala popularitu veganských a vegetariánských jídel, zaujala defenzivní pozici paranoie. Celkově to ale nezastaví vzestup chutného, výživného jídla a etické výhody, které to s sebou nese, zde přetrvají, ať už výrobky označíte jakkoliv," citoval server The Independent Wendy Higginsovou.