Většina Rusů nevěří, že se v jejich zemi dá poctivě podnikat

Bezmála dvě třetiny Rusů si myslí, že v jejich zemi není v současné době možné podnikat bez porušování pravidel. Vyplývá to z výsledků průzkumu ruské státní agentury VCIOM, které citoval server The Moscow Times. Průzkum byl proveden den poté, co ruské úřady zatkly amerického podnikatele Michaela Calveyho, působícího v Rusku. Podezírají ho ze zpronevěry 3,7 milionu dolarů (téměř 84 milionů korun).

Případ amerického byznysmena značně otřásl celým podnikatelským prostředím v Rusku. Několik předních ruských podnikatelů se za Calveyho zaručilo a uvedlo, že je poctivým podnikatelem.

"Existující státní regulatorní prostředí jednoduše neumožňuje vést soukromý byznys, aniž by byla nějakým způsobem porušována pravidla," řekl k výsledkům průzkumu ombudsman ruských podnikatelů Boris Titov.

Průzkum ale na druhou stranu dokládá, že počet podnikatelů se v Rusku pomalu, ale trvale zvyšuje. Deset procent respondentů nyní uvedlo, že vedou vlastní byznys. Před dvěma lety to bylo sedm procent, v roce 2008 pak čtyři procenta a v době rozpadu Sovětského svazu v roce 1991 pouhá dvě procenta. Touhu zahájit své vlastní podnikání nyní vyjádřilo 25 procent dotázaných.

Mezi nejčastější důvody, které Rusům překážejí v samostatně výdělečné činnosti, patří vysoké daně (25 procent), byrokracie (22 procent) a korupce (devět procent).

"Pochybnosti o tom, zda je možné v dnešním Rusku poctivě podnikat, dosud nebyly překonány. Ale vztah k podnikání jakožto profesi, k jeho sociálním efektům, se skutečně proti dřívějšku zlepšil. Zvlášť zřetelný pozitivní trend charakterizuje vztah Rusů k malým a středním podnikům," komentoval údaje průzkumu ředitel VCIOM Valerij Fedorov.