Výplata dividend předními firmami stoupla loni na rekordní částku

Výplata dividend předními světovými firmami loni stoupla o 9,3 procenta na rekordních 1,37 bilionu dolarů (31,23 bilionu korun), což odpovídá hrubému domácímu produktu středně velkých ekonomik, jako je Mexiko nebo Austrálie. Vyplývá to z údajů investiční společnosti Janus Henderson, které jsou založeny na analýze dividend 1200 podniků s nejvyšší tržní hodnotou. První příčka žebříčku patří ropné společnosti Royal Dutch Shell, která na dividendách vyplatila 15,65 miliardy dolarů.

Růst základní dividendy, který nezohledňuje mimořádné dividendy, loni činil 8,5 procenta a byl nejrychlejší za poslední tři roky, Janus Henderson však předpokládá, že letos se zpomalí na 5,1 procenta.

O vzestup dividend se zasloužilo oživení cen energií a surovin, což podpořilo ropné a těžební společnosti. Studie také vyzdvihuje daňové škrty ve Spojených státech i skutečnost, že dividendy loni vyplatilo více bankovních ústavů.

Z regionů vykázaly největší růst základní dividendy rozvíjející se trhy, kde dividendy stouply o 15,9 procenta. Následuje Japonsko s 10,5 procenta a Severní Amerika s 8,1procentním zvýšením. V Evropě, bez Británie, výplata dividend stoupla o 5,4 procenta a v Británii o čtyři procenta.

Dividenda je platba investorům, která je podílem na zisku společnosti. Výplata dividendy je často považována za signál finanční síly firmy, někteří investoři ale dávají přednost tomu, když firma dividendy nevyplácí a znovu je investuje. Janus Henderson očekává, že v návaznosti na očekávaný pokles zisků růst základní dividendy letos zpomalí na 5,1 procenta ze šesti procent, což je nominální průměr za posledních 30 let. I to by ale znamenalo rekordní výplatu 1,41 bilionu dolarů, o téměř 700 miliard dolarů více než před deseti lety.

TOP 10 společností ve výplatě dividend v roce 2018 v mld. USD: