Vztahy s Tureckem nemáme dobré, napsal Trump a zvýšil cla

Americký prezident Donald Trump se rozhodl zdvojnásobit cla na dovoz oceli a hliníku z Turecka. U oceli tak bude clo činit 50 procent a u hliníku 20 procent. Trump o tom informoval na svém twitterovém účtu. Turecko-americké vztahy se v poslední době zhoršily kvůli sporům ohledně politiky vůči Sýrii a kvůli tomu, že Ankara zadržuje amerického pastora Andrewa Brunsona.

"Právě jsem schválil zdvojnásobení cel na ocel a hliník pro Turecko," napsal Trump. "Naše vztahy s Tureckem teď nejsou dobré," dodal. Zhoršené vztahy Turecka se Spojenými státy přispívají k poklesu kurzu turecké liry, která se dnes vůči dolaru propadla na nové minimum.

Brunson v Turecku čelí obvinění z terorismu a špionáže. Spojené státy ve středu kvůli procesu s pastorem zavedly sankce vůči tureckým ministrům vnitra a spravedlnosti. Oběma zmrazily majetek a účty spadající pod americkou jurisdikci, americké subjekty nyní s těmito lidmi rovněž nesmějí obchodovat.

I have just authorized a doubling of Tariffs on Steel and Aluminum with respect to Turkey as their currency, the Turkish Lira, slides rapidly downward against our very strong Dollar! Aluminum will now be 20% and Steel 50%. Our relations with Turkey are not good at this time!