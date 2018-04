Z Petrohradu vyrazila první plovoucí jaderná elektrárna na světě

Z ruského Petrohradu vyplula první plovoucí jaderná elektrárna na světě určená ke komerčnímu využití. Jmenuje se Akademik Lomonosov a zatím není funkční. Je tažena do Murmansku, kde bude do jejích dvou jaderných reaktorů zavezeno jaderné palivo.

Cílem této elektrárny je přístav Pevek na Dálném východě, kde má městu dodávat energii od příštího léta. Ochránci životního prostředí projekt kritizují, označují ho za "plovoucí Černobyl" (podle jaderné elektrárny na Ukrajině, v níž se v roce 1986 stala vážná havárie).

"Jde o významný mezník nejen pro náš projekt, ale pro celosvětový jaderný průmysl. Plovoucí jaderné elektrárny totiž umožní dodávat elektřinu a teplo do těch nejodlehlejších oblastí světa," uvedl v tiskovém prohlášení Vitalij Trutněv, manažer firmy Rosatom pověřený projektem plovoucích elektráren. Zdůraznil, že jaderná elektrárna Akademik Lomonosov bude disponovat moderními bezpečnostními systémy.

Plovoucí elektrárna Akademik Lomonosov, nazvaná po ruském vědci z 18. století, je 144 metrů dlouhá a 30 metrů široká. Disponuje dvěma jadernými reaktory, každý z nich má mít výkon 35 megawattů. Jaderné palivo by do nich mělo být zavezeno v Murmansku letos na podzim. Do přístavu Pevek, kde nyní upravují molo a pomocné provozy pro její zakotvení, by měla loď dorazit příští rok v létě. Pohybuje se totiž průměrnou rychlostí kolem sedmi kilometrů za hodinu.

Akademik Lomonosov je první plovoucí elektrárnou na světě vyrobenou ke komerčnímu využití. Podobnou elektrárnu začala stavět koncem roku 2016 Čína, která počítá s nasazením do provozu v roce 2020.

Jako plovoucí jadernou elektrárnu využívala americká armáda v letech 1968 až 1975 v Panamském průplavu dopravní loď Sturgis s reaktorem o výkonu deseti megawattů na palubě.