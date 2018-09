Žaloba na Walmart. Těhotné pracovnice prý zažívaly diskriminaci

Americká Federální komise pro rovné příležitosti v zaměstnání (EEOC) zažalovala maloobchodní řetězec Walmart kvůli údajné diskriminaci těhotných pracovnic. Firma podle žaloby v jednom ze svých distribučních center nutila těhotné zaměstnankyně brát si neplacenou dovolenou a odmítala jejich požadavky na přidělení snazší práce.

Těhotné zaměstnankyně byly podle žaloby v distribučním centru diskriminovány od roku 2014. Žaloba EEOC vychází ze stížnosti, kterou podala zaměstnankyně Walmartu Alyssa Gilliamová. Ta v roce 2015 otěhotněla a firma odmítla její žádosti o omezení zvedání těžkých předmětů, dodatečné přestávky a možnost sedět při práci.

Podobné úlevy podle EEOC firma odmítla i v případě dalších těhotných pracovnic distribučního centra, ale poskytovala je invalidním zaměstnancům. Americké federální zákony přitom požadují, aby zaměstnavatelé k těhotným zaměstnankyním přistupovali stejným způsobem jako k pracovníkům s tělesným postižením.

Společnost Walmart je největším maloobchodním řetězcem a největším soukromým zaměstnavatelem ve Spojených státech. Mluvčí podniku v reakci na žalobu uvedl, že Walmart diskriminaci netoleruje.

