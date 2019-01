Zemědělská půda prý kvůli brexitu výrazně zlevní

Hodnota zemědělské půdy britských farem se v důsledku odchodu Británie z Evropské unie sníží zhruba o pětinu. Brexit, s nímž budou staženy dotace zemědělského sektoru, tak ukončí růst cen zemědělské půdy, který trval desítky let, napsal s odkazem na odhady expertů britský list The Guardian.

Podle poradenské společnosti Savills bude zemědělství nejvíce zasaženým sektorem na britském trhu rezidenčních a obchodních nemovitostí. Analytici Savills předpokládají, že v příštích pěti letech bude hodnota komerčních zemědělských ploch klesat tempem 3,6 procenta ročně. Cena hektaru půdy se sníží asi na 13 600 liber (asi 380 tisíc korun) ze 17 300 liber z období před referendem o vystoupení Británie z EU. Pro srovnání - ještě v roce 1966 se cena pohybovala kolem 398 liber.

Evropské dotace představují v průměru 50 až 60 procent příjmu britských farmářů, přičemž v Severním Irsku je to 87 procent a ve Walesu 80 procent. Závislost na finanční podpoře se sektor od sektoru liší, u chovů hospodářských zvířat dosahuje 90 procent. Celkem dostává zemědělský sektor v Británii na evropských dotacích tři miliardy liber ročně.

Dotace, které se poskytují v závislosti na rozloze obdělávané půdy a které vláda podle dřívější zprávy listu The Guardian přislíbila dočasně dál vyplácet, budou od roku 2021 nahrazeny platbami zemědělcům a vlastníkům půdy za přínos životnímu prostředí. A to ať už jde o ochranu přírodních stanovišť, zlepšení ochrany před povodněmi nebo zvýšení kvality ovzduší a vody. Definitivní podoba dotací ale dosud není známa, což do podnikání v zemědělství vnáší značnou nejistotu.