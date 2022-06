Světové příjmy ze sdílení aut a kol mohou do roku 2030 vzrůst o 40 procent

Tržby ze služeb mobility zahrnujících aplikace pro půjčování aut, sdílení jízd a jízdních kol by měly do roku 2030 celosvětově dosáhnout 660 miliard USD (15,4 bilionu korun). Ve srovnání s rokem 2020 to představuje nárůst o téměř 40 procent. Vyplývá to ze studie organizace Oliver Wyman Forum a Institutu dopravních studií při Kalifornské univerzitě v Berkley, na kterou upozornila agentura Bloomberg.

Tyto služby výrazně změní způsob, jakým se lidé ve městech po celém světě pohybují. V současnosti je hlavním způsobem pohybu tradiční veřejná doprava a soukromé vozy. Nové služby zvyšují důraz na udržitelnost a alternativní energie, jako jsou elektromobily, což by mohlo být výhodou pro klima, znečištění a obyvatelnost měst.

Studie analyzovala 13 služeb ve třech regionech - Severní Americe, Evropě a Asii. Zjistila, že nové služby se budou rozvíjet různou rychlostí v závislosti na lokalitě. Evropa předstihne Asii jako nejrychleji rostoucí trh s elektromobily a Asie se stane větším trhem pro sdílení kol a mopedů.

Hlavním pohonem růstu celého odvětví ve všech regionech bude zdokonalování technologií, vládní regulace a poptávka spotřebitelů po mobilitě. Ani v budoucnosti však zřejmě nevymizí problém s dopravními zácpami vzhledem k větší oblibě sdílených jízd než veřejné dopravy. Podle výzkumníků je však zatím příliš brzy na odpověď, zda by časem tyto služby mohly dopravní zácpy snížit.

"Zatímco lidé na kolech a koloběžkách mohou snížit počet aut ve městech, sdílené jízdy a sdílení aut může přispět k zácpám, pokud dojíždějící dají přednost těmto službám před hromadnou dopravou," uvádí se ve zprávě. I když se někteří dojíždějící vrátili k veřejné dopravě po zmírnění obav z covidu-19, zůstává tento systém křehký a zranitelný, oslabený ztrátou příjmů a případný dlouhodobý přesun ke sdíleným jízdám by mohl připravit veřejnou dopravu o potřebnou finanční podporu a způsobit dopravní zácpy.

Města tak budou muset najít rovnováhu mezi podporou nových řešení a posílením systémů hromadné dopravy, uvádí se zprávě. Mohou toho dosáhnout investicemi do infrastruktury pro hromadnou dopravu, udržováním dostupných cen jízdného a vytvářením ekosystémů, které co nejvíce propojí nové služby s hromadnou dopravou.