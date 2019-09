Světoví giganti slibují snížit emise. Věří, že se přidají další

Téměř 90 velkých světových firem působících v široké škále odvětví od potravinářství po cementářský průmysl slíbilo omezit emise skleníkových plynů v rámci nové kampaně, jejímž cílem je přimět nadnárodní podniky k ekologičtějšímu chování. Informovala o tom dnes agentura Reuters s odvoláním na organizátory akce.

Kampaň We Mean Business uvedla, že do iniciativy zahájené v červnu se před pondělním klimatickým summitem OSN v New Yorku zapojilo 87 společností s celkovou tržní hodnotou přesahující 2,3 bilionu dolarů.

Některé z firem slíbily, že do roku 2050 sníží čisté uhlíkové emise na nulu. Je mezi nimi například švýcarský potravinářský gigant Nestlé či francouzský výrobce kosmetiky L'Oréal.

Jiné se sice nezavázaly k uhlíkové neutralitě, slíbily ale, že svůj provoz přizpůsobí cíli udržet do roku 2030 růst průměrné světové teploty do 1,5 stupně Celsia oproti období před průmyslovou revolucí, jak to stanovila pařížská klimatická dohoda z roku 2015. K těmto firmám patří například finská telekomunikační společnost Nokia či francouzská potravinářská společnost Danone.

Kampaň We Mean Business věří, že emisní závazky převážně evropských, a v některých případech také severoamerických či asijských firem, podnítí další společnosti, aby je následovaly.

"Teď potřebujeme, aby se k tomuto hnutí přidalo mnoho dalších firem a vyslalo tak jasný signál, že trhy se mění," uvedl v prohlášení generální tajemník OSN António Guterres, který klimatický summit do New Yorku svolal.