Světový den bez tabáku: WHO opět čelí kritice.

U příležitosti Světového dne bez tabáku se stala Světová zdravotnická organizace (WHO) terčem ostré kritiky ze strany mezinárodní skupiny nezávislých odborníků. Vědci a experti z USA, Velké Británie, Nového Zélandu, Indie či Singapuru vyjádřili zásadní nesouhlas s tím, jak WHO postupuje v boji proti kouření.

Jako zásadní problém označují dogmatický přístup této organizace vůči novým alternativám kouření. Ty totiž mohou údajně zabránit milionům předčasných úmrtí, které způsobuje kouření klasických cigaret. V uplynulých měsících čelila Světová zdravotnická organizace kritice také kvůli podcenění úvodní fáze pandemie onemocnění covid-19, kdy evidentně podlehla tlakům ze strany Číny a dostatečně a včas nevarovala o koronaviru a jeho závažnosti ostatní země.

V posledních letech se pozornost expertů na boj proti kouření soustřeďuje na elektronické cigarety a zahřívaný tabák. Tyto výrobky umožňují lidem, aby užívali nikotin méně škodlivou, a tedy i pro zdraví méně rizikovou cestou. WHO však k těmto alternativám zastává dlouhodobě velmi rezervovaný postoj.

Profesor David Abrams ze School of Global Public Health na New York University řekl: "Víme bezpochyby, že alternativní nikotinové výrobky jsou mnohem méně rizikové než kouření. WHO přesto nadále podporuje přímý zákaz nebo extrémní regulaci těchto produktů. Jak může mít smysl zakázat mnohem bezpečnější produkt, když jsou cigarety všude dostupné?"

Spousta otázek

John Britton, profesor epidemiologie na University of Nottingham a ředitel britského Centra pro tabákové a alkoholové studie, vydal jasné doporučení: "Na Světový den bez tabáku by měla být WHO řízena jedinou naléhavou myšlenkou: jak můžeme omezit kouření co nejrychleji a co nejvíce? Pokud se chce WHO přiblížit ke splnění svých cílů, potřebuje strategii pro kuřáky, kteří nemohou nebo nezvládají přestat. Alternativní výrobky, které se rozvíjejí od roku 2010, představují praktickou volbu. Přístup WHO nazývaný ´přestat nebo zemřít´ a boj vůči snižování škodlivosti nedávají smysl."

Skupina odborníků vyjádřila obavy, že WHO promarňuje významnou příležitost pro snížení výskytu rakoviny i srdečních a plicních chorob. Cíle udržitelného rozvoje OSN požadují snížení úmrtnosti na nepřenosné nemoci o jednu třetinu. Emeritní profesor Robert Beaglehole z University of Auckland na Novém Zélandu a bývalý ředitel oddělení WHO pro chronické nemoci a podpory zdraví uvedl: "Pokud WHO nepřijme nutné inovace v tabákové politice, nesplní WHO své cíle pro snížení nejvážnějších nepřenosných nemocí."

Tom Miller je nejdéle sloužící státní zástupce v historii USA. V minulosti sehrál vedoucí roli při klíčových soudních sporech s tabákovým průmyslem. Nyní tvrdí, že WHO ztratila smysl pro své poslání a účel. Miller k tomu řekl: "Je to, jako by WHO zapomněla, co má dělat - zachraňovat životy a bojovat s nemocemi. Toho můžeme dosáhnout tím, že pomůžeme spotřebitelům, aby přešli z cigaret na výrobky s nižším rizikem. V praxi to znamená být upřímný ohledně míry jejich rizik a s pomocí lepší regulace učinit změnu atraktivnější."

Alternativy kouření v Česku

Nejde zdaleka o první vážnou debatu o alternativách kouření. Stejně tak je i sama WHO kritizována za svůj tvrdý přístup již několik let. Novým trendem při snahách o omezování škodlivých dopadů kouření na lidské zdraví jsou právě nové výrobky, které představují daleko menší rizika. Politika "harm reduction", tedy snižování rizik, je již několik let debatována i v České republice.

Profesorka Eva Králíková, předsedkyně Společnosti pro léčbu závislostí na tabáku, souhlasí s postojem dalšího z této skupiny expertů, Cliva Batese. Dávat na roveň klasické kouření a užívání elektronických cigaret je podle ní neetické a může mít závažné důsledky z hlediska kuřáků, kteří mohou ztratit chuť zkoušet skoncovat s kouřením za použití e-cigarety.

Uvedla to pro Zdravotnický deník, který se tématem snižování škodlivosti zabývá dlouhodobě. A dále také řekla: "Obecně lze říci, že to, co poškozuje zdraví kuřáků, je především kouř. Ten v elektronických cigaretách není, protože se nekouří. Vdechuje se jen aerosol, nic v nich nehoří. Tento aerosol většinou obsahuje i nikotin, kvůli kterému kuřáci kouří a kvůli kterému mají problém přestat kouřit." Podle Králíkové elektronické cigarety nepatří do rukou nekuřákům nebo dětem. Mají-li se však stát alternativou klasických cigaret, je to rozhodně méně škodlivá forma. "Nikoli ovšem zdravější nebo neškodná, neškodný je pouze čistý vzduch," upozorňuje.

Česká republika je spolu s dalšími 193 zeměmi světa členem Světové zdravotnické organizace. Její závěry a doporučení však nejsou pro členské země závazné.