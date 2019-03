SŽDC zahájila soutěž na to, kdo opraví nádraží v Berouně

Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) zahájila výběrové řízení na zhotovitele kompletní opravy výpravní budovy v Berouně. Modernizace komplexu tří vzájemně propojených budov by podle předpokladu organizace měla stát 228 milionů korun. V pátek o tom informovala správa železnic. Hotovo by mělo být v létě 2021. SŽDC letos opraví nádražní budovy za stovky milionů korun.

Stavební práce by měly podle současných plánů začít v červenci. Kompletní rekonstrukce by se měla týkat odjezdové haly, administrativní budovy a provozních prostor nádraží. Největší změny připravuje SŽDC v odjezdové hale, kde budou přemístěny pokladny a vzniknou nové komerční prostory. Cílem modernizace je oživení prostor a zvýšení cestovního komfortu.

Součástí rekonstrukce je podle SŽDC nová fasáda a její zateplení, nová střecha, výměna oken a dveří, úprava povrchů stěn a stropů a nášlapné vrstvy podlah. V celém komplexu vzniknou i nové rozvody pro kanalizaci, vodu, topení a elektroinstalaci. Nově bude nádraží vybaveno také systémem chlazení a výměny vzduchu. Stavební práce se dotknou i podzemních podlaží. Správa železnic navíc počítá i rozšířením informačního a kamerového systému na nádraží.

Vedle berounského nádraží letos čekají rozsáhlé rekonstrukce například nádraží na pražském Smíchově nebo v Havířově. Začne také oprava fasády Fantovy budovy hlavního nádraží v Praze. Celkově by letošní investice do nádraží měly vyjít na 1,2 miliardy korun, loni to bylo kolem miliardy. Správa železnic se o nádraží stará od roku 2016, kdy je odkoupila od Českých drah.