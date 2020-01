Táborská firma Agrosoft vyvíjí dojícího robota

Táborská firma Agrosoft, která dodává technologie pro živočišnou výrobu, vyvíjí dojícího robota. Letos ho bude testovat, prodávat ho začne příští rok. Společnost, jejíž software je ve dvou stovkách zemědělských podniků, vyvíjí s Jihočeskou univerzitou i technologii na měření kvality dojeného mléka. Do vývoje včetně peněz ze státních dotací investuje šest milionů korun. Řekl to ředitel Agrosoftu Luboš Smutný.

Firma se zaměřuje na chov dojnic s mléčnou produkcí, zhruba tři procenta výrobků jsou určena pro chov prasat. Dojící robot, jejž vyvíjí, by měl nahradit dojičky, kterých je na farmách u velkých měst nedostatek. "Je to robot do dojírny, místo člověka. Běžně je dojící robot přímo ve stáji, u nás zůstane stáj, dojírna, rozvody mléka, jen místo těch lidí, kteří nasazují struky, tam bude jezdit dojící robot," řekl ředitel.

Díky softwaru, který firma dodává, vědí zemědělci o zvířatech řadu informací. Čidla sbírají údaje, zootechnici tak zjistí, v kolik hodin přišla kráva do dojírny, v kolik začala dojit, kdy skončila, kolik nadojila, jak velká byla teplota mléka, jaká vodivost.

Jedním z vývojových směrů je podle Smutného kvalita nadojeného mléka. V laboratořích Jihočeské univerzity již zkušebně kvůli novému projektu Agrosoftu měří procento tuku i bílkovin. "To znamená, že už v době dojení víme, jaké je složení mléka," řekl ředitel. První pokusy dělal Agrosoft ve stáji v Uhelné Příbrami na Vysočině. V březnu s měřáky kvality mléka osadí první dojírnu, v jihomoravské obci Těšany, na podzim je uvede na trh.

Kolik kráva nadojí?

Agrosoft měl loni obrat 20 milionů korun, čeká provozní zisk 1,5 milionu. Z účetní závěrky vyplývá, že v roce 2018 měla firma čistý obrat 13,5 milionu a skončila s provozní ztrátou 53 tisíc korun. Má 15 stálých zaměstnanců, deset externích, spolupracuje se studenty ČVUT i VŠCHT.

Firma vyvíjí i průtočný milkmetr, jenž měří, kolik kráva nadojí. "Prosvěcujeme protékající mléko a na základě pohybu jednotlivých částeček určujeme rychlost, hmotnostní průtok," řekl Smutný, jenž ročně objede 100 stájí.

Velký zájem zaznamenal Agrosoft o sledovací systém s využitím termokamer. Pracuje i na rozboru obrazu s využitím umělé inteligence, cílem je komfort zvířat. V běžném prodeji je vitalimetr, jenž sleduje, jak dlouho kráva přežvykuje, počet kroků i to, jak dlouho leží či stojí. Agrosoft vyvinul i technologii, s níž změří pocitovou teplotu zvířat.

Firma vznikla v roce 1985. Vyvíjí, vyrábí, prodává i montuje elektronická zařízení a software, jejichž cílem je zefektivnit chov skotu i prasat. Produkty dodala do stovek rodinných farem i velkochovů hlavně v ČR, ale i v Rusku, Bělorusku, Polsku, Kazachstánu a Tádžikistánu. První automatický krmný box pro dojnice zprovoznila v roce 1988 v Lomci na Plzeňsku. Čtečky čipů dodala i automobilce Škoda v Mladé Boleslavi.