Talabaya: kabátek a košile jako výraz úcty

Když jsme jeli vybírat materiál, hledala jsem něco, co mi bude evokovat vodu. Našla jsem brokát se vzorem připomínajícím ledovou molekulu. Voda je důležitým tématem našeho pavilonu, takže máme výborný soulad, konstatuje návrhářka a zakladatelka společnosti Talabaya Mirka Talavašková.

Jste partnerem české účasti, v čem přesně toto partnerství spočívá?

Jsem jedním ze čtyř partnerů, kteří oblékli hostesky českého pavilonu. Přizvala jsem si ke spolupráci společnost Hedva Český Brokát, která mi dodala materiál. Já jsem za svou společnost Talabaya navrhla kostýmy. Firma Tonak dodala pokrývky hlavy. Firma Bernhard oblékla top management a pánskou část týmu.

Co jste si pro EXPO připravili, šlo o speciální projekt pro tuto akci?

Nechtěla jsem, aby pojetí uniforem primárně poukazovalo na tradici nebo historii Česka. Naopak, celé EXPO 2020 v Dubaji je o nových technologiích, rozvoji a udržitelnosti přírodních zdrojů. Náš pavilon je v udržitelné sekci s významným zaměřením na vodu.

Když jsme jeli vybírat materiál do společnosti Hedva Český Brokát, záměrně jsem proto hledala něco, co mi bude evokovat vodu. Našla jsem brokát se vzorem, který vypadá jako ledová molekula vody. Nebo kruhy na hladině, když do ní hodíme kámen a postupně, jak se pavilon tvořil, se ukázalo, jak vzor sedí k mnoha vystaveným exponátům. Výborný soulad.

Zatímco v obsahu jsem chtěla podpořit motiv vody, čistotu a smysl udržitelnosti pomocí vzoru a barevnosti, ve formě jsem se rozhodla zůstat klasická, elegantně evropská. Výsledkem je dlouhý kabátek a dlouhá košile, čímž jsem chtěla hostiteli prokázat úctu a zůstat "modest".

S jakým očekáváním jste do Emirátů odjeli?

Protože jsem se nějakou dobu soustředila na arabský trh, chtěla jsem tímto krokem svou činnost posílit a upevnit.

Jak se tato očekávání zatím plní?

Vzhledem k tomu, co se všechno poslední dva roky dělo a můj segment podnikání byl hodně zasažený, neměla jsem výrazná očekávání. Pouze radost z toho, že se Talabaya mohla prezentovat na takovém krásném projektu. Doufám, že jsem zanechala po sobě pozitivní stopu pro případné zájemce o spolupráci na firemní identitě v oděvu.

Hodláte svou účast v Dubaji využít i z ohledu vašich dalších plánů, třeba pokud jde o průnik či setrvání na arabském trhu?

To se všechno uvidí, kontakty mám vytvořené již z minulých let. Hlavní point je asi v té prezentaci v českém pavilonu.