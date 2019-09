Technologie v zemědělství nahradí chybějící pracovníky

Rozvoj technologií a automatizace výrazně promění zemědělství, nové autonomní stroje z části pokryjí nedostatek pracovníků a zároveň budou vytvářet nové pracovní pozice. Na středeční konferenci věnované moderních technologiím to řekli zemědělští odborníci. V Česku pracuje v zemědělství zhruba 100 tisíc lidí, podnikům chybí tisíce až desetitisíce zaměstnanců.

Podle Martina Pýchy ze Zemědělského svazu ČR v několika uplynulých letech investovalo přes 60 procent podniků do nových technologií, robotizace a automatizace. Důvodem jsou optimalizace výroby, ekonomická úspora a především nedostatek pracovníků, který se podle něj zřejmě bude dál prohlubovat.

Největší poptávka v zemědělství je nyní podle svazu po pracovnících na méně kvalifikované pozice, jde například o pečovatele o zvířata. Tyto pozice by mohla z části nahradit právě nová technika, využitelná by mohla být například i na místech řidičů traktorů nebo obsluhy různých strojů.

S rozvojem nových technologií však podle Pýchy vznikne v zemědělství potřeba nových pracovních pozic. Jako příklad zmínil operátora zemědělské techniky, který bude z centrály ovládat a kontrolovat práci autonomních strojů, dále programátory nebo specialisty na vyhodnocování dat ze strojů. "Ti ale zatím téměř neexistují. K tomu je důležitá spolupráce s univerzitami a školami, aby takové lidi produkovaly," uvedl.

Pýcha také upozornil, že použití autonomních strojů v Česku naráží na legislativní bariéry. "Dosud u nás ani v Evropě není žádný legislativní nástroj, který by upravoval podmínky jejich použití či pojišťování. To je věc, která nás bude velmi limitovat," dodal.

Jednou z nových technologií, kterou dnes na konferenci představila distributorská firma Leading Farmers, je takzvaný robotický nosič nářadí. Měl by zastat práci, kterou dnes na polích vykonávají traktory. První stroje do Česka dorazí v příštím roce a jejich cena by se měla pohybovat jako u středně velkých traktorů. Stroj, jehož výrobcem je dánská Agrointelli, podle tvůrců není určen jen pro jednu činnost. Vždy záleží na připojeném nářadí. Zvládne například setí, aplikování postřiku nebo plečkování. Jde o autonomní stroj a proto vyžaduje operátora, který jej bude obsluhovat. Operátor bude moci ovládat víc takových strojů najednou.