Téměř polovina firem v ČR dává pětinu svých investic do digitalizace. V posledním předcovidovém roce 2019 to bylo 27 procent firem. Ve stejném srovnání ubylo společností, které do digitalizace vůbec neinvestují. Mnoho firem se brání digitálnímu prostředí kvůli hrozbě kybernetických útoků. Na konferenci o digitalizaci v Českých Budějovicích to v úterý řekli zástupci Elektrotechnické asociace ČR a sdružení CzechInno.

"Pořád jsme ještě na rozcestí k digitální transformaci. Spousta firem a institucí říká, že v tom má jasno, ale bohužel to tak není. Část ekonomiky a průmyslu stále tvrdě požaduje euro a nechce se nadále nechat vláčet problémy s kurzovými rozdíly. Pak tady máme energetickou krizi, která nás všechny stojí hrozné peníze, tedy i firmy, které by rády digitální transformaci," řekl Jiří Holoubek z Elektrotechnické asociace ČR a Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Problémem jsou podle něj i legislativní omezení, aktuálně také inflace. Firmy se v mnoha případech brání otevřít se digitálnímu prostředí kvůli hrozbě kybernetických útoků, ale na svoji kybernetickou bezpečnost nedbají, dodal Holoubek. Prvním impulzem ke změnám může být podle něj i frustrovaný technik, řekl v nadsázce.

Z dat asociace vyplývá, že loni dalo do digitalizace přes 20 procent svých ročních investic 44 procent firem. Toto číslo roste. Od posledního předcovidového roku 2019 se naopak téměř nezměnil počet těch, které do digitalizace nevkládají nic nebo dávají do pěti procent svých investic. Je to zhruba pětina firem. Vůbec do digitalizace loni neinvestovalo 28 procent firem, v roce 2019 to bylo 40 procent dotázaných společností. Přes 60 procent firem chce díky těmto investicím zlepšit kybernetickou bezpečnost a modernizovat IT.

V jižních Čechách radí firmám s digitalizací třeba společnost Jihočeský vědeckotechnický park (JVTP), kterou založil v roce 2008 kraj, nebo technologická firma Virtual Lab. "Jižní Čechy mají historicky problém s technicky vzdělanými lidmi, chybějí tady školy," řekl Ivan Tekel z Jihočeského vědeckotechnického parku. Tato firma připravila sadu školení zaměřených na umělou inteligenci, nachystala i program na podporu nových trendů ve firmách. Za dva roky ho absolvovalo 44 podniků z jihu Čech, 21 z nich se zajímalo o digitalizaci, jak řekla Jana Němečková z JVTP.

V roce 2015 vznikla česká strategie pro Průmysl 4.0. Naplnilo se z ní zatím deset až 15 procent, řekla v úterý Tereza Šamanová ze sdružení CzechInno. Jako mylné se ukázaly třeba představy, že rychle zaniknou profese jako řidič kamionu nebo skladník.